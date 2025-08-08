1 011 0
Окупанти атакували безпілотником село на Чернігівщині: поранено жінку. ФОТО
Сьогодні, 8 серпня, увечері росіяни вдарили безпілотником по селу Новгород-Сіверської громади, унаслідок чого є поранена.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, удар здійснено по звичайному домогосподарству.
Поранень зазнала 27-річна цивільна жінка, місцева мешканка. Її шпиталізували. Поранена - під наглядом лікарів.
Крім того, унаслідок прильоту знищена автівка.
