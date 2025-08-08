УКР
Окупанти атакували безпілотником село на Чернігівщині: поранено жінку. ФОТО

Сьогодні, 8 серпня, увечері росіяни вдарили безпілотником по селу Новгород-Сіверської громади, унаслідок чого є поранена.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, удар здійснено по звичайному домогосподарству.

Поранень зазнала 27-річна цивільна жінка, місцева мешканка. Її шпиталізували. Поранена - під наглядом лікарів.

Крім того, унаслідок прильоту знищена автівка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по складу сільгосппідприємства на Чернігівщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

