Окупанти атакували безпілотником село на Чернігівщині: поранено жінку. ФОТО

Сьогодні, 8 серпня, увечері росіяни вдарили безпілотником по селу Новгород-Сіверської громади, унаслідок чого є поранена.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, удар здійснено по звичайному домогосподарству.

Поранень зазнала 27-річна цивільна жінка, місцева мешканка. Її шпиталізували. Поранена - під наглядом лікарів.



Крім того, унаслідок прильоту знищена автівка.

