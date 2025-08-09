Десятки километров "антидроновых туннелей" построены в приграничной Сумской области, - Генштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Сумщине продолжается строительство "антидронових тоннелей" для защиты военных и гражданских, уже построены десятки километров.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"47 отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВС Украины продолжает возводить защитные "антидронные тоннели" на приграничных территориях Сумщины. Эти инженерные сооружения защищают транспортные маршруты от атак FPV-дронов - одной из самых опасных угроз современного поля боя", - говорится в сообщении.

Что такое "Антидронные туннели"

"Антидронные тоннели" - это специально обустроенные конструкции из натянутых сеток, которые позволяют безопасно перемещать личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых районах. Они создают барьер от дронов-камикадзе.

Также читайте: Мы, органы власти, не раскладываем "зубы дракона". Военные определяют, какими должны быть фортификации, - начальник Сумской ОГА Григоров

Отмечается, что самым эффективным материалом для построения таких безопасных коридоров является рыболовная сетка, поскольку она прочная и малозаметная для операторов вражеской техники.

Подобные сооружения еще называют "коридорами жизни". Они служат для уменьшения огневого воздействия FPV-дронов.

В Генштабе добавили, что военные инженеры соорудили в приграничье Сумщины десятки километров коридоров, некоторые из которых позволяют движение тралов с техникой.

Также читайте: Более 2 млрд грн в 2024 году было потрачено на фортификации в Сумской области, - ОВА

"В современных условиях войны это один из самых эффективных методов обеспечения защищенной логистики, учитывая то, что FPV-дроны способны точно поражать цели даже в открытом пространстве. Это делает их особенно опасными для военных колонн и гражданского населения.

Строительство антидронных туннелей - ключ к безопасности. Учитывая растущую угрозу со стороны дронов, такие сооружения являются критически важным элементом современной оборонной инфраструктуры Украины", - отмечается в сообщении.