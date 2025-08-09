РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8518 посетителей онлайн
Новости Фото Фортификации на Сумщине
1 772 2

Десятки километров "антидроновых туннелей" построены в приграничной Сумской области, - Генштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Сумщине продолжается строительство "антидронових тоннелей" для защиты военных и гражданских, уже построены десятки километров.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"47 отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВС Украины продолжает возводить защитные "антидронные тоннели" на приграничных территориях Сумщины. Эти инженерные сооружения защищают транспортные маршруты от атак FPV-дронов - одной из самых опасных угроз современного поля боя", - говорится в сообщении.

Что такое "Антидронные туннели"

"Антидронные тоннели" - это специально обустроенные конструкции из натянутых сеток, которые позволяют безопасно перемещать личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых районах. Они создают барьер от дронов-камикадзе.

Также читайте: Мы, органы власти, не раскладываем "зубы дракона". Военные определяют, какими должны быть фортификации, - начальник Сумской ОГА Григоров

Антидроновые туннели в Сумской области

Отмечается, что самым эффективным материалом для построения таких безопасных коридоров является рыболовная сетка, поскольку она прочная и малозаметная для операторов вражеской техники.

Подобные сооружения еще называют "коридорами жизни". Они служат для уменьшения огневого воздействия FPV-дронов.

В Генштабе добавили, что военные инженеры соорудили в приграничье Сумщины десятки километров коридоров, некоторые из которых позволяют движение тралов с техникой.

Также читайте: Более 2 млрд грн в 2024 году было потрачено на фортификации в Сумской области, - ОВА

Антидроновые туннели в Сумской области

"В современных условиях войны это один из самых эффективных методов обеспечения защищенной логистики, учитывая то, что FPV-дроны способны точно поражать цели даже в открытом пространстве. Это делает их особенно опасными для военных колонн и гражданского населения.

Строительство антидронных туннелей - ключ к безопасности. Учитывая растущую угрозу со стороны дронов, такие сооружения являются критически важным элементом современной оборонной инфраструктуры Украины", - отмечается в сообщении.

Антидроновые туннели в Сумской области

Генштаб ВС (6766) Сумская область (3560) фортификации (142)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну тобто 9,99. А забули що це кацапи першими це впровадили? Ну звісно. Незручна правда. І "лінії суровікіна"... І траншеї... Як йшли у фарватері кацапні так і йдемо. Тільки в питаннях дронів більш-менш кацапам даєм на рот. І то..за рахунок волонтерства. Навіщо нам МО? Абсолютно нікчемна та безтолкова контора. Тільки гроші крадуть.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:29 Ответить
Це обов'язково оголошувати? Ще й в процесі будівництва?
Чи буде відеорепортаж у прямому етері?
показать весь комментарий
09.08.2025 18:17 Ответить
 
 