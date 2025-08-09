Десятки кілометрів "антидронових тунелів" споруджено у прикордонні Сумщини, - Генштаб. ФОТОрепортаж

На Сумщині триває будівництво "антидронових тунелів" для захисту військових і цивільних, вже споруджено десятки кілометрів.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"47 окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗС України продовжує зводити захисні "антидронові тунелі" на прикордонних територіях Сумщини. Ці інженерні споруди убезпечують транспортні маршрути від атак FPV-дронів – однієї з найнебезпечніших загроз сучасного поля бою", - йдеться в повідомленні.

Що таке "Антидронові тунелі"

"Антидронові тунелі" – це спеціально облаштовані конструкції з натягнутих сіток, які дозволяють безпечно переміщати особовий склад, військову техніку, озброєння, поранених, а також цивільний транспорт у прифронтових районах. Вони створюють бар’єр від дронів-камікадзе.

Зазначається, що найефективнішим матеріалом для побудови таких безпечних коридорів є рибальська сітка, оскільки вона міцна та малопомітна для операторів ворожої техніки.

Подібні споруди ще називають "коридорами життя". Вони служать для зменшення вогневого впливу FPV-дронів.

У Генштабі додали, що військові інженери спорудили у прикордонні Сумщини десятки кілометрів коридорів, деякі з яких дозволяють рух тралів з технікою.

"У сучасних умовах війни це один з найефективніших методів забезпечення захищеної логістики, зважаючи на те, що FPV-дрони здатні точно вражати цілі навіть у відкритому просторі. Це робить їх особливо небезпечними для військових колон і цивільного населення.

Будівництво антидронових тунелів – ключ до безпеки. З огляду на зростаючу загрозу з боку дронів, такі споруди є критично важливим елементом сучасної оборонної інфраструктури України", - наголошується в повідомленні.