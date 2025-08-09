РУС
Последствия дронового удара РФ по мебельному магазину в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 9 августа, днем враг нанес удар беспилотником по зданию мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, попадание зафиксировано в крышу здания магазина, повреждена металлическая кровля здания и мебель.

"Пострадало 5 человек, из них один ребенок. С осколочными ранениями они госпитализированы в больницу.

Пожара не было. Спасатели разрезали поврежденные конструкции металлической кровли", - говорится в сообщении.

магазин в Харькове после обстрела
магазин в Харькове после обстрела
магазин в Харькове после обстрела
магазин в Харькове после обстрела
магазин в Харькове после обстрела
магазин в Харькове после обстрела
магазин в Харькове после обстрела
магазин в Харькове после обстрела
магазин в Харькове после обстрела

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Харьков "шахедом", вспыхнул пожар, - мэр

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дроном Харьков. 5 человек пострадали, среди них - 17-летняя девушка.

обстрел (28956) Харьков (7716) Харьковская область (1423) Харьковский район (497)


от вже ж суки! дівани їх налякали
