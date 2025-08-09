Наслідки дронового удару РФ по меблевому магазину в Харкові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 серпня, вдень ворог завдав удару безпілотником по будівлі меблевого магазину у Харкові, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, влучання зафіксовано у дах будівлі магазину, пошкоджено металеву покрівлю будівлі та меблі.

"Постраждало 5 осіб, з них одна дитина. З осколковими пораненнями їх госпіталізовано до лікарні.

Пожежі не було. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі", - йдеться у повідомленні.



















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дроном Харків. 5 людей постраждали, серед них - 17-річна дівчина.