533 2

16 пожарных автомобилей получили спасатели ГСЧС от Латвии. ФОТОрепортаж

В рамках Механизма гражданской защиты на Буковину прибыла гуманитарная помощь для ГСЧС от Латвийской Республики при поддержке общества "Тави Драуги".

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 16 пожарных автомобилей значительно усилят материально-техническую базу подразделений ГСЧС и уже вскоре будут распределены по разным уголкам Украины.

Бронетранспортеры Patria от Латвии усилят подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ. ФОТО

"ГСЧС искренне благодарит латвийских коллег и партнеров за помощь, которая спасает жизни и укрепляет нашу общую безопасность", - поблагодарили в ведомстве.

ГСЧС получила от Латвии пожарные автомобили

Латвия отправила в Украину еще 1 300 дронов, - Минобороны страны. ФОТО

Автор: 

Латвия (1374) ГСЧС (5096)


Название общества "Tavi draugi" переводится как "Твои друзья".
10.08.2025 15:39 Ответить
Дяукую)
10.08.2025 15:45 Ответить
 
 