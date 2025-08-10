16 пожарных автомобилей получили спасатели ГСЧС от Латвии. ФОТОрепортаж
В рамках Механизма гражданской защиты на Буковину прибыла гуманитарная помощь для ГСЧС от Латвийской Республики при поддержке общества "Тави Драуги".
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 16 пожарных автомобилей значительно усилят материально-техническую базу подразделений ГСЧС и уже вскоре будут распределены по разным уголкам Украины.
"ГСЧС искренне благодарит латвийских коллег и партнеров за помощь, которая спасает жизни и укрепляет нашу общую безопасность", - поблагодарили в ведомстве.
