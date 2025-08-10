УКР
16 пожежних автомобілів отримали рятувальники ДСНС від Латвії. ФОТОрепортаж

У рамках Механізму цивільного захисту на Буковину прибула гуманітарна допомога для ДСНС від Латвійської Республіки за підтримки товариства "Таві Драугі".

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 16 пожежних автомобілів значно підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС та вже незабаром будуть розподілені по різних куточках України.

"ДСНС щиро дякує латвійським колегам та партнерам за допомогу, що рятує життя та зміцнює нашу спільну безпеку", - подякували у відомстві.

ДСНС отримала від Латвії пожежні автомобілі

Название общества "Tavi draugi" переводится как "Твои друзья".
10.08.2025 15:39 Відповісти
Дяукую)
10.08.2025 15:45 Відповісти
 
 