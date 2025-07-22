УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12169 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога Україні від Латвії
573 9

Латвія відправила до України ще 1 300 дронів, - Міноборони країни. ФОТО

Латвія передала Україні партію із 1 300 дронів.

Про це повідомив глава Міноборони Андріс Спрудс, передає Цензор.НЕТ.

"Наступні 1300 дронів, вироблених у Латвії, вже в дорозі до України. Після цієї поставки цього року українцям буде доставлено 12 000 дронів вартістю понад 17 мільйонів євро!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Трампу не слід чекати 50 днів, аби запровадити вторинні санкції проти Росії, - глава МЗС Латвії Браже

Латвія надала понад тисячу дронів Україні
Латвія надала понад тисячу дронів Україні
Латвія надала понад тисячу дронів Україні

Автор: 

Латвія (1383) допомога (8605) дрони (5150)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так Умєров жеж...2 мільйони..потім 4 мільйони. дронів. ?
показати весь коментар
22.07.2025 16:28 Відповісти
Українці ! скиньтесь на дрони.
показати весь коментар
22.07.2025 16:29 Відповісти
Господь кєрує дронами ?
показати весь коментар
22.07.2025 16:31 Відповісти
нова методичка?
згинь, невірна
показати весь коментар
22.07.2025 16:45 Відповісти
Лідор і їх скомунхозе , шобло наживається на крові
показати весь коментар
22.07.2025 16:46 Відповісти
 
 