Латвія відправила до України ще 1 300 дронів, - Міноборони країни. ФОТО

Латвія передала Україні партію із 1 300 дронів.

Про це повідомив глава Міноборони Андріс Спрудс, передає Цензор.НЕТ.

"Наступні 1300 дронів, вироблених у Латвії, вже в дорозі до України. Після цієї поставки цього року українцям буде доставлено 12 000 дронів вартістю понад 17 мільйонів євро!" - йдеться в повідомленні.

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