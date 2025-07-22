Латвія відправила до України ще 1 300 дронів, - Міноборони країни. ФОТО
Латвія передала Україні партію із 1 300 дронів.
Про це повідомив глава Міноборони Андріс Спрудс, передає Цензор.НЕТ.
"Наступні 1300 дронів, вироблених у Латвії, вже в дорозі до України. Після цієї поставки цього року українцям буде доставлено 12 000 дронів вартістю понад 17 мільйонів євро!" - йдеться в повідомленні.
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