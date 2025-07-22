Латвия отправила в Украину еще 1 300 дронов, - Минобороны страны. ФОТО
Латвия передала Украине партию из 1 300 дронов.
Об этом сообщил глава Минобороны Андрис Спрудс, передает Цензор.НЕТ.
"Следующие 1300 дронов, произведенных в Латвии, уже в пути в Украину. После этой поставки в этом году украинцам будет доставлено 12 000 дронов стоимостью более 17 миллионов евро!" - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
згинь, невірна