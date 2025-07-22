Латвия отправила в Украину еще 1 300 дронов, - Минобороны страны. ФОТО

Латвия передала Украине партию из 1 300 дронов.

Об этом сообщил глава Минобороны Андрис Спрудс, передает Цензор.НЕТ.

"Следующие 1300 дронов, произведенных в Латвии, уже в пути в Украину. После этой поставки в этом году украинцам будет доставлено 12 000 дронов стоимостью более 17 миллионов евро!" - говорится в сообщении.

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