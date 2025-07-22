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Новости Фото Помощь Украине от Латвии
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Латвия отправила в Украину еще 1 300 дронов, - Минобороны страны. ФОТО

Латвия передала Украине партию из 1 300 дронов.

Об этом сообщил глава Минобороны Андрис Спрудс, передает Цензор.НЕТ.

"Следующие 1300 дронов, произведенных в Латвии, уже в пути в Украину. После этой поставки в этом году украинцам будет доставлено 12 000 дронов стоимостью более 17 миллионов евро!" - говорится в сообщении.

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Латвия предоставила более тысячи дронов Украине
Латвия предоставила более тысячи дронов Украине
Латвия предоставила более тысячи дронов Украине

Автор: 

Латвия (1367) помощь (8011) дроны (4327)


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Топ комментарии
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Так Умєров жеж...2 мільйони..потім 4 мільйони. дронів. ?
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22.07.2025 16:28 Ответить
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Так Умєров жеж...2 мільйони..потім 4 мільйони. дронів. ?
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22.07.2025 16:28 Ответить
Українці ! скиньтесь на дрони.
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22.07.2025 16:29 Ответить
Господь кєрує дронами ?
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22.07.2025 16:31 Ответить
нова методичка?
згинь, невірна
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22.07.2025 16:45 Ответить
Лідор і їх скомунхозе , шобло наживається на крові
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22.07.2025 16:46 Ответить
Депутати ВРУ відправили на фронт 200000 дронів.Може таке бути?
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22.07.2025 19:04 Ответить
 
 