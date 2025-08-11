Ночью враг атаковал Сумщину: возник пожар в Шосткинской громаде. ФОТОрепортаж

Ночью 11 августа под вражеским ударом в очередной раз оказалась Шосткинская громада Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Вследствие российской атаки повреждениям с последующим возгоранием подверглось нежилое здание.

"Все очаги горения ликвидированы. Дополнительно спасатели провели обследование территории. По предварительной информации, без пострадавших", - отметили в ГСЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина подорвался на мине на Сумщине: его госпитализировали







