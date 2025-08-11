УКР
Вночі ворог атакував Сумщину: виникла пожежа у Шосткинській громаді. ФОТОрепортаж

Вночі 11 серпня під ворожим ударом в черговий раз опинилася Шосткинська громада Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок російської атаки пошкоджень з подальшим загорянням зазнала нежитлова будівля.

"Всі осередки горіння ліквідовано. Додатково рятувальники провели обстеження території. За попередньою інформацією, без постраждалих", - зазначили у ДСНС.

В Івотському старостинському окрузі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та два житлові будинки.

У Собичівському старостинському окрузі внаслідок атаки БпЛА зруйновано сільськогосподарські склади та сільгосптехніку.

Сумщина

