Вночі ворог атакував Сумщину: виникла пожежа у Шосткинській громаді. ФОТОрепортаж
Вночі 11 серпня під ворожим ударом в черговий раз опинилася Шосткинська громада Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок російської атаки пошкоджень з подальшим загорянням зазнала нежитлова будівля.
"Всі осередки горіння ліквідовано. Додатково рятувальники провели обстеження території. За попередньою інформацією, без постраждалих", - зазначили у ДСНС.
В Івотському старостинському окрузі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та два житлові будинки.
У Собичівському старостинському окрузі внаслідок атаки БпЛА зруйновано сільськогосподарські склади та сільгосптехніку.
