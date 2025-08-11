Гериатрический пансионат горел в Брюховичах на Львовщине: спасены 65 человек. ФОТОрепортаж

В гериатрическом пансионате в с. Брюховичи на Львовщине возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели эвакуировали 65 человек: 42 вынесли, еще 23 вывели в специальных спасательных устройствах.

"Возгорание удалось ликвидировать. На месте работали 60 спасателей и 14 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.

