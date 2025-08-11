1 410 0
Гериатрический пансионат горел в Брюховичах на Львовщине: спасены 65 человек. ФОТОрепортаж
В гериатрическом пансионате в с. Брюховичи на Львовщине возник пожар.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Спасатели эвакуировали 65 человек: 42 вынесли, еще 23 вывели в специальных спасательных устройствах.
"Возгорание удалось ликвидировать. На месте работали 60 спасателей и 14 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль