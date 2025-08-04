РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10157 посетителей онлайн
Новости Фото Пожар в отеле Власта Львов
2 007 35

Пожар во львовском отеле "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера в номере одного из жильцов, - полиция. ФОТО

Пожар во львовском отеле "Власта" вызвал взрыв батареи электроскутера в номере одного из жильцов - 25-летнего курьера.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло из-за взрыва батареи электрического скутера, владелец которого - 25-летний работник курьерской службы несколько лет проживал в гостиничном номере на 9 этаже здания. В этом же номере он заряжал батарею к скутеру.

пожар

"Сотрудники ГСЧС оперативно локализовали и потушили пожар. В результате происшествия травмированы шесть человек, из них - четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет, а также двое несовершеннолетних - 14-летние братья. Всех их доставили в больницу", - рассказали в полиции.

пожар

Владелец скутера также получил ожоги во время пожара и сейчас находится в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины, 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

пожар

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

пожар

Напомним, что сегодня, 4 августа 2025 года, во Львове возник пожар в гостинице "Власта".

Смотрите также: Во Львове загорелся отель, в одном из номеров произошел взрыв: 6 человек госпитализированы, среди них - двое детей. ВИДЕО

Автор: 

Львов (4618) отель (125) пожар (6010) Львовская область (2976) Львовский район (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Добре, що не Теслу заряджав на 9-му поверсi.
показать весь комментарий
04.08.2025 20:14 Ответить
+4
Та ну нах - весь етаж згорів - тепер скутерист буде все життя відпрацьовувати - щастя шо без смертей
показать весь комментарий
04.08.2025 20:17 Ответить
+4
китайська
показать весь комментарий
04.08.2025 20:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре, що не Теслу заряджав на 9-му поверсi.
показать весь комментарий
04.08.2025 20:14 Ответить
Тесли заряджають на підземних паркінгах разом зіншими дорогими авто, власники яких зараз напряглись. Тепер будуть підсрачниками виганяти власників Тесли десь на пустирах паркуватись
показать весь комментарий
04.08.2025 21:02 Ответить
Про китаймобілі я вже даже не кажу. Це бомби сповільненої дії на колесах.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:06 Ответить
Пожежники Калiфорнii скаржяться на нестачу води, щоб затушити Теслу. Ii треба в 10 разiв бiльше, чим на звичайну бензинову автiвку (
показать весь комментарий
04.08.2025 21:12 Ответить
Літієву батарею водою не гасять, максимум що може зробити вода це знизити температуру навколо щоб пожежа не пішла дальше
показать весь комментарий
04.08.2025 21:54 Ответить
Та ну нах - весь етаж згорів - тепер скутерист буде все життя відпрацьовувати - щастя шо без смертей
показать весь комментарий
04.08.2025 20:17 Ответить
Якщо самий верхнiй этаж вигорає, там весь будинок треба зносити, за нормами безпеки.
показать весь комментарий
04.08.2025 20:27 Ответить
йому тепер тіки в збройні сили дорога заказана, цьому кур'єру
показать весь комментарий
04.08.2025 20:27 Ответить
Тепер йому до циганки - нехай кине на картах шо його жде - дорога далняя чи казьонний дім
показать весь комментарий
04.08.2025 20:38 Ответить
Нійуха собі батарейка?!
показать весь комментарий
04.08.2025 20:25 Ответить
китайська
показать весь комментарий
04.08.2025 20:28 Ответить
А де ви бачили в Україні не китайські? Китай монополіст по виготовленню літій-іонних батарей. Це дуже шкідливе та брудне виробництво. Не кожна країна погоджується на це виробництво.
показать весь комментарий
04.08.2025 20:33 Ответить
в нормальних фірм треба купувати ,наприклад китайська фірма HongCi
показать весь комментарий
04.08.2025 20:37 Ответить
Що до фірм. У мене в телефоні через 2 роки надулась батарея, але на роботу це не впливало. Мені порадили замінити, але попередили, що заміненена максимум рік - півтора. Але ось вже два роки працює справно. Тримає заряд не гірше оригінальної. Фірма YOKO.
показать весь комментарий
04.08.2025 20:56 Ответить
Хочу вам відкрити секрет що вибухають і батареї самсунг і xiaomi

Але у дешевих контролерів цей процент напорядок більший.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:57 Ответить
в мене такі на інструментах
показать весь комментарий
04.08.2025 20:38 Ответить
Недавно было дело. Обычная blc-4 рванула. Нехилый хлопок и поплавило радио, где она собственно и была, и корпус стабилизатора рядом. И это всего лишь blc-4, а в скутере батарея в сотню раз больше
показать весь комментарий
04.08.2025 20:45 Ответить
в скутері стоять багато 18650
показать весь комментарий
04.08.2025 20:56 Ответить
Ну так и я об этом
показать весь комментарий
04.08.2025 21:01 Ответить
користуйтесь літій марганцевими акумуляторами , вони не горять і не вибухають
показать весь комментарий
04.08.2025 20:27 Ответить
IМR18650
показать весь комментарий
04.08.2025 20:29 Ответить
Курьер жил в отеле несколько лет? Он герыч развозил что-ли?
показать весь комментарий
04.08.2025 20:39 Ответить
ФСБ олачивало проживание. Чё такова?
показать весь комментарий
04.08.2025 20:43 Ответить

ахахахах, браво
показать весь комментарий
04.08.2025 20:48 Ответить
Курьер жил в отеле несколько лет? Он герыч развозил что-ли?
***************
Гірше, - розвозив зелений "Майн кампф" Вовіка..

показать весь комментарий
04.08.2025 21:02 Ответить
Що кацапоїд, ти і сюди Зеленського приплів? Видно гарно він вам засаджує і сіллю посипає
показать весь комментарий
04.08.2025 21:04 Ответить
Ну, хоч ***** тебе змусило вивчити українську мову. Пам'ятаю, кілька років тому ти тут лише кацапською "чьтокал"...

А ти не був старшим лейтенантом років з 35 тому? Бо знав я одного такого, - Сурова. Теж мову не знав. Але, гляди ж ти...
показать весь комментарий
04.08.2025 21:32 Ответить
А якщо Тесла вибухне на підземному паркінгу багатоповерхівки?
показать весь комментарий
04.08.2025 20:59 Ответить
Нiчого не буде. Ну, в смислє, взагалi.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:15 Ответить
В Франції декілька будинків і квартир згоріло від того що батарея бахнула в скутері, і будинки згоріли від батаарей електромобілів, в основному китайських. Якщо батарейя в скутері загориться то її неможливо загасити, треба чекати поки не згорить. І дим токсичний, треба втікати.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:03 Ответить
цікаво а що саме порушив, наскільки я знаю немає вимог до зарядки скутерів, є до кислотних та лужних батарей, там вентиляція має бути, про літій законодавство нічого не каже
показать весь комментарий
04.08.2025 21:04 Ответить
В Мюнхене, как и в большинстве других городов Германии, действуют правила, касающиеся провоза электросамокатов в общественном транспорте. Электросамокаты, как правило, не допускаются к провозу в общественном транспорте, включая https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=fd9de876da70e2b5&sxsrf=AE3TifMxjkRti3UDSBDBjsVkrplhjB0OHQ%3A1754330615390&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE+%28U-Bahn%29&sa=X&ved=2ahUKEwjWxY3p3vGOAxUpSf4FHTAsGdEQxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfBA0_XtP0j5S9bfEuUoHNuQXzlZnVshVNjhNNMHy9g3vzC6HAgHEP9EuoA35fDp_lsP6eKRneTKYeI_RKEmP7NImgTkNuWVI_vt9WB86qICgQb2q7VTeofcQZ5hh_rRjItwd8HwNFlMJOIEVIYtLBVGsJ5bWVhSP7CHpvRVsACvct8&csui=3 метро (U-Bahn), трамваи и автобусы (https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=fd9de876da70e2b5&sxsrf=AE3TifMxjkRti3UDSBDBjsVkrplhjB0OHQ%3A1754330615390&q=MVG&sa=X&ved=2ahUKEwjWxY3p3vGOAxUpSf4FHTAsGdEQxccNegQIBBAC&mstk=AUtExfBA0_XtP0j5S9bfEuUoHNuQXzlZnVshVNjhNNMHy9g3vzC6HAgHEP9EuoA35fDp_lsP6eKRneTKYeI_RKEmP7NImgTkNuWVI_vt9WB86qICgQb2q7VTeofcQZ5hh_rRjItwd8HwNFlMJOIEVIYtLBVGsJ5bWVhSP7CHpvRVsACvct8&csui=3 MVG). Основной причиной этого является пожароопасность литий-ионных аккумуляторов, используемых в электросамокатах.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:05 Ответить
Жити в отелі кілька років…, таке могли собі дозволити тільки дуже багаті люди…
показать весь комментарий
04.08.2025 21:07 Ответить
Тут був випадок що бтарейка в телефоні бахнула, піа шафи рознесло.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:09 Ответить
Я жив якось в нульових в готелi вi Львовi. Тодi угорали вiд паленоi воткi. Зараз скутери...Але воверхи не вигорали так повнiстю, частково...
показать весь комментарий
04.08.2025 21:20 Ответить
 
 