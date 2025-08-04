Пожар во львовском отеле "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера в номере одного из жильцов, - полиция. ФОТО
Пожар во львовском отеле "Власта" вызвал взрыв батареи электроскутера в номере одного из жильцов - 25-летнего курьера.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло из-за взрыва батареи электрического скутера, владелец которого - 25-летний работник курьерской службы несколько лет проживал в гостиничном номере на 9 этаже здания. В этом же номере он заряжал батарею к скутеру.
"Сотрудники ГСЧС оперативно локализовали и потушили пожар. В результате происшествия травмированы шесть человек, из них - четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет, а также двое несовершеннолетних - 14-летние братья. Всех их доставили в больницу", - рассказали в полиции.
Владелец скутера также получил ожоги во время пожара и сейчас находится в больнице.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины, 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что сегодня, 4 августа 2025 года, во Львове возник пожар в гостинице "Власта".
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Але у дешевих контролерів цей процент напорядок більший.
ахахахах, браво
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Гірше, - розвозив зелений "Майн кампф" Вовіка..
А ти не був старшим лейтенантом років з 35 тому? Бо знав я одного такого, - Сурова. Теж мову не знав. Але, гляди ж ти...