Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера в номері одного з мешканців, - поліція. ФОТО

Пожежу у львівському готелі "Власта" спричинив вибух батареї електроскутера в номері одного з мешканців - 25-річного кур'єра.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці попередньо встановили, що займання сталось через вибух батареї електричного скутера, власник якого - 25-річний працівник кур’єрської служби кілька років проживав у готельному номері на 9 поверсі будівлі. У цьому ж номері він заряджав батарею до скутера.

"Співробітники ДСНС оперативно локалізували та загасили пожежу. Унаслідок події травмовано шістьох людей, з них четверо дорослих віком від 25 до 62 років, а також двоє неповнолітніх - 14-річні брати. Усіх їх доправили до лікарні", - розповіли у поліції.

Власник скутера також зазнав опіків під час пожежі та зараз перебуває у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України, 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки)КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 серпня 2025 року, у Львові виникла пожежа в готелі "Власта".

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