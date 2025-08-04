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Новини Фото Пожежа в готелі Власта
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Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера в номері одного з мешканців, - поліція. ФОТО

Пожежу у львівському готелі "Власта" спричинив вибух батареї електроскутера в номері одного з мешканців - 25-річного кур'єра.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці попередньо встановили, що займання сталось через вибух батареї електричного скутера, власник якого - 25-річний працівник кур’єрської служби кілька років проживав у готельному номері на 9 поверсі будівлі. У цьому ж номері він заряджав батарею до скутера.

пожежа

"Співробітники ДСНС оперативно локалізували та загасили пожежу. Унаслідок події травмовано шістьох людей, з них четверо дорослих віком від 25 до 62 років, а також двоє неповнолітніх - 14-річні брати. Усіх їх доправили до лікарні", - розповіли у поліції. 

пожежа

Власник скутера також зазнав опіків під час пожежі та зараз перебуває у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України, 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки)КК України.

пожежа

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

пожежа

Нагадаємо, що сьогодні, 4 серпня 2025 року, у Львові виникла пожежа в готелі "Власта".

Дивіться також: У Львові загорівся готель, в одному з номерів стався вибух: 6 осіб госпіталізовані, серед них - двоє дітей. ВIДЕО

Автор: 

Львів (3120) готель (217) пожежа (4393) Львівська область (2507) Львівський район (87)


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Топ коментарі
+7
Добре, що не Теслу заряджав на 9-му поверсi.
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04.08.2025 20:14 Відповісти
+2
Та ну нах - весь етаж згорів - тепер скутерист буде все життя відпрацьовувати - щастя шо без смертей
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04.08.2025 20:17 Відповісти
+2
Курьер жил в отеле несколько лет? Он герыч развозил что-ли?
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04.08.2025 20:39 Відповісти
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Добре, що не Теслу заряджав на 9-му поверсi.
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04.08.2025 20:14 Відповісти
Тесли заряджають на підземних паркінгах разом зіншими дорогими авто, власники яких зараз напряглись. Тепер будуть підсрачниками виганяти власників Тесли десь на пустирах паркуватись
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04.08.2025 21:02 Відповісти
Про китаймобілі я вже даже не кажу. Це бомби сповільненої дії на колесах.
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04.08.2025 21:06 Відповісти
Пожежники Калiфорнii скаржяться на нестачу води, щоб затушити Теслу. Ii треба в 10 разiв бiльше, чим на звичайну бензинову автiвку (
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04.08.2025 21:12 Відповісти
Та ну нах - весь етаж згорів - тепер скутерист буде все життя відпрацьовувати - щастя шо без смертей
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04.08.2025 20:17 Відповісти
Якщо самий верхнiй этаж вигорає, там весь будинок треба зносити, за нормами безпеки.
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04.08.2025 20:27 Відповісти
йому тепер тіки в збройні сили дорога заказана, цьому кур'єру
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04.08.2025 20:27 Відповісти
Тепер йому до циганки - нехай кине на картах шо його жде - дорога далняя чи казьонний дім
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04.08.2025 20:38 Відповісти
Нійуха собі батарейка?!
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04.08.2025 20:25 Відповісти
китайська
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04.08.2025 20:28 Відповісти
А де ви бачили в Україні не китайські? Китай монополіст по виготовленню літій-іонних батарей. Це дуже шкідливе та брудне виробництво. Не кожна країна погоджується на це виробництво.
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04.08.2025 20:33 Відповісти
в нормальних фірм треба купувати ,наприклад китайська фірма HongCi
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04.08.2025 20:37 Відповісти
Що до фірм. У мене в телефоні через 2 роки надулась батарея, але на роботу це не впливало. Мені порадили замінити, але попередили, що заміненена максимум рік - півтора. Але ось вже два роки працює справно. Тримає заряд не гірше оригінальної. Фірма YOKO.
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04.08.2025 20:56 Відповісти
в мене такі на інструментах
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04.08.2025 20:38 Відповісти
Недавно было дело. Обычная blc-4 рванула. Нехилый хлопок и поплавило радио, где она собственно и была, и корпус стабилизатора рядом. И это всего лишь blc-4, а в скутере батарея в сотню раз больше
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04.08.2025 20:45 Відповісти
в скутері стоять багато 18650
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04.08.2025 20:56 Відповісти
Ну так и я об этом
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04.08.2025 21:01 Відповісти
користуйтесь літій марганцевими акумуляторами , вони не горять і не вибухають
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04.08.2025 20:27 Відповісти
IМR18650
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04.08.2025 20:29 Відповісти
Курьер жил в отеле несколько лет? Он герыч развозил что-ли?
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04.08.2025 20:39 Відповісти
ФСБ олачивало проживание. Чё такова?
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04.08.2025 20:43 Відповісти

ахахахах, браво
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04.08.2025 20:48 Відповісти
Курьер жил в отеле несколько лет? Он герыч развозил что-ли?
***************
Гірше, - розвозив зелений "Майн кампф" Вовіка..

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04.08.2025 21:02 Відповісти
Що кацапоїд, ти і сюди Зеленського приплів? Видно гарно він вам засаджує і сіллю посипає
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04.08.2025 21:04 Відповісти
А якщо Тесла вибухне на підземному паркінгу багатоповерхівки?
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04.08.2025 20:59 Відповісти
Нiчого не буде. Ну, в смислє, взагалi.
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04.08.2025 21:15 Відповісти
В Франції декілька будинків і квартир згоріло від того що батарея бахнула в скутері, і будинки згоріли від батаарей електромобілів, в основному китайських. Якщо батарейя в скутері загориться то її неможливо загасити, треба чекати поки не згорить. І дим токсичний, треба втікати.
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04.08.2025 21:03 Відповісти
цікаво а що саме порушив, наскільки я знаю немає вимог до зарядки скутерів, є до кислотних та лужних батарей, там вентиляція має бути, про літій законодавство нічого не каже
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04.08.2025 21:04 Відповісти
В Мюнхене, как и в большинстве других городов Германии, действуют правила, касающиеся провоза электросамокатов в общественном транспорте. Электросамокаты, как правило, не допускаются к провозу в общественном транспорте, включая https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=fd9de876da70e2b5&sxsrf=AE3TifMxjkRti3UDSBDBjsVkrplhjB0OHQ%3A1754330615390&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE+%28U-Bahn%29&sa=X&ved=2ahUKEwjWxY3p3vGOAxUpSf4FHTAsGdEQxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfBA0_XtP0j5S9bfEuUoHNuQXzlZnVshVNjhNNMHy9g3vzC6HAgHEP9EuoA35fDp_lsP6eKRneTKYeI_RKEmP7NImgTkNuWVI_vt9WB86qICgQb2q7VTeofcQZ5hh_rRjItwd8HwNFlMJOIEVIYtLBVGsJ5bWVhSP7CHpvRVsACvct8&csui=3 метро (U-Bahn), трамваи и автобусы (https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=fd9de876da70e2b5&sxsrf=AE3TifMxjkRti3UDSBDBjsVkrplhjB0OHQ%3A1754330615390&q=MVG&sa=X&ved=2ahUKEwjWxY3p3vGOAxUpSf4FHTAsGdEQxccNegQIBBAC&mstk=AUtExfBA0_XtP0j5S9bfEuUoHNuQXzlZnVshVNjhNNMHy9g3vzC6HAgHEP9EuoA35fDp_lsP6eKRneTKYeI_RKEmP7NImgTkNuWVI_vt9WB86qICgQb2q7VTeofcQZ5hh_rRjItwd8HwNFlMJOIEVIYtLBVGsJ5bWVhSP7CHpvRVsACvct8&csui=3 MVG). Основной причиной этого является пожароопасность литий-ионных аккумуляторов, используемых в электросамокатах.
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04.08.2025 21:05 Відповісти
Жити в отелі кілька років…, таке могли собі дозволити тільки дуже багаті люди…
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04.08.2025 21:07 Відповісти
Тут був випадок що бтарейка в телефоні бахнула, піа шафи рознесло.
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04.08.2025 21:09 Відповісти
 
 