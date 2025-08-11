1 070 0
Геріатричний пансіонат горів у Брюховичах на Львівщині: врятовано 65 осіб. ФОТОрепортаж
У геріатричному пансіонаті в с. Брюховичі на Львівщині виникла пожежа.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Рятувальники евакуювали 65 осіб: 42 винесли, ще 23 вивели у спеціальних рятувальних пристроях.
"Займання вдалося ліквідувати. На місці працювали 60 надзвичайників та 14 одиниць спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
