Геріатричний пансіонат горів у Брюховичах на Львівщині: врятовано 65 осіб. ФОТОрепортаж

У геріатричному пансіонаті в с. Брюховичі на Львівщині виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники евакуювали 65 осіб: 42 винесли, ще 23 вивели у спеціальних рятувальних пристроях.

"Займання вдалося ліквідувати. На місці працювали 60 надзвичайників та 14 одиниць спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера в номері одного з мешканців, - поліція. ФОТО















