15 детей из Николаевщины силой вывезли в РФ: прокуроры добились внесения подозреваемых в санкционные списки и передали обвинительный акт в суд. ФОТОрепортаж

Пятнадцать детей из Новопетровской специальной школы Николаевской области силой вывезли в российскую Анапу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Вместо уроков и безопасного детства вооруженные военные, запрет родного языка и принуждение петь гимн страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора проведено комплексное расследование этого военного преступления. Установлен полный маршрут незаконного перемещения детей, идентифицированы причастные, среди которых военнослужащий вооруженных сил государства-агрессора и двое коллаборационистов с временно оккупированной Херсонщины.

Собраны доказательства для использования как в национальных судах, так и в международных институтах. Обвиняемые внесены в санкционные списки, а обвинительный акт передан в суд по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: 50 украинских детей оккупанты вывезли в Калмыкию с ВОТ Луганщины, - ЦПД

Что известно о преступлении?

Во время оккупации села Новопетровка в местной специальной школе оставались 15 детей: десять лишены родительской опеки, двое сирот, двое попали в заведение из-за сложных жизненных обстоятельств, еще один ребенок на момент депортации был усыновлен гражданами США.













"С первых дней оккупации российские военные, среди которых был один из будущих обвиняемых, регулярно наведывались в школу для проверки наличия и количества детей. В июле 2022 года директор, обеспокоенная их безопасностью, начала искать пути эвакуации на подконтрольную Украине территорию. Об этом узнали военные, которые вооруженные прибыли в заведение, допросили директора и установили вооруженный контроль, чтобы помешать вывозу детей", - пояснили в Офисе генпрокурора.

На следующий день около двадцати вооруженных военных РФ принудительно перевезли детей вместе с директором и ее мужем в поселок Степановка Херсонской области, в глубь оккупированной территории, где они находились три месяца.

В октябре того же года двое коллаборационистов, угрожая применением насилия, организовали их дальнейшее перемещение: из Степановки до речного вокзала г. Херсон, затем на лодке до г. Олешки, а оттуда автобусом через г. Армянск (АР Крым) до железнодорожной станции г. Джанкой. Там детей встретили представители оккупационных "органов власти" и сотрудники МЧС РФ. В тот же день их депортировали в г. Анапа (Краснодарский край, РФ) отдельным вагоном поезда.

Также читайте: Оккупанты создали онлайн-каталог более сотни похищенных детей из Луганщины - с фото и описанием "характера". ФОТОрепортаж

Давление на украинских детей

Детей ежедневно подвергали идеологическому давлению: заставляли петь гимн страны-агрессора, участвовать в мероприятиях с навязыванием пророссийских взглядов, запрещали общаться на украинском языке, пользоваться украинской символикой.

Следствие установило, что никаких объективных оснований для "эвакуации" не было. Дети не нуждались в медицинской помощи или дополнительном обследовании, в школе было бомбоубежище, запасы продуктов, лекарств и средств гигиены, а ситуация в населенном пункте оставалась стабильной.

Как квалифицировали преступление?

Действия обвиняемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Насильственное перемещение гражданских лиц с оккупированной территории, особенно детей, является грубым нарушением ст. 49 IV Женевской конвенции 1949 года и военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом.

Благодаря слаженной работе украинских правоохранителей, международных партнеров и волонтерских организаций всех детей удалось вывезти с территории России в безопасные места за рубежом. Усыновленный ребенок сейчас находится в США вместе с опекунами.