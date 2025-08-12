Враг нанес удар реактивной артиллерией по Изюмскому району: разрушен дом. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска ударили реактивной артиллерией по селу Подлиман Изюмского района на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, один из снарядов попал в частный двухэтажный дом, вызвав пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
"К ликвидации последствий обстрела привлекались 11 спасателей, 3 единицы пожарно-спасательной техники, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады", - говорится в сообщении.
