Враг нанес удар реактивной артиллерией по Изюмскому району: разрушен дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска ударили реактивной артиллерией по селу Подлиман Изюмского района на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, один из снарядов попал в частный двухэтажный дом, вызвав пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"К ликвидации последствий обстрела привлекались 11 спасателей, 3 единицы пожарно-спасательной техники, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады", - говорится в сообщении.

