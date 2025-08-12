УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11825 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
294 1

Ворог вдарив реактивною артилерією по Ізюмщині: зруйновано будинок. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили реактивною артилерією по селу Підлиман Ізюмського району на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, один зі снарядів влучив у приватний двоповерховий будинок, спричинивши пожежу. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

"До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 11 рятувальників, 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Харківщину: у лікарнях перебувають 5 людей, 15-річна дівчинка - у комі на апараті ШВЛ

Підлиман після обстрілу
Підлиман після обстрілу
Підлиман після обстрілу
Підлиман після обстрілу
Підлиман після обстрілу

Також читайте: Атака РФ на Харківщину: у лікарнях перебувають 5 людей, 15-річна дівчинка - у комі на апараті ШВЛ

Автор: 

обстріл (30314) ДСНС (5241) Харківська область (1452) Ізюмський район (124) Підлиман (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 