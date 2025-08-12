Ворог вдарив реактивною артилерією по Ізюмщині: зруйновано будинок. ФОТОрепортаж
Російські війська вдарили реактивною артилерією по селу Підлиман Ізюмського району на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, один зі снарядів влучив у приватний двоповерховий будинок, спричинивши пожежу. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.
"До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 11 рятувальників, 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль