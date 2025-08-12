Буданов проинспектировал позиции на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море. ВИДЕО+ФОТО

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов проверил позиции бойцов "Спецпідрозділ Тимура" на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Руководитель Военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР МО и других составляющих Сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины.

В рамках поездки в регион Черного моря Кирилл Буданов провел совещание с офицерами относительно дальнейших действий в рамках общей стратегии, а также наградил бойцов ГУР из "Спецпідрозділ Тимура" за проявленный профессионализм и храбрость при защите нашего государства в условиях войны с Россией в Черном море.

Вместе почтили память воинов, павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от российских оккупантов.

"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру - сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил - только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", - сказал Буданов.















