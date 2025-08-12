Буданов проинспектировал позиции на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море. ВИДЕО+ФОТО
Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов проверил позиции бойцов "Спецпідрозділ Тимура" на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Руководитель Военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР МО и других составляющих Сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины.
В рамках поездки в регион Черного моря Кирилл Буданов провел совещание с офицерами относительно дальнейших действий в рамках общей стратегии, а также наградил бойцов ГУР из "Спецпідрозділ Тимура" за проявленный профессионализм и храбрость при защите нашего государства в условиях войны с Россией в Черном море.
Вместе почтили память воинов, павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от российских оккупантов.
"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру - сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил - только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", - сказал Буданов.
Ще б чорний плащ нап'ялив на себе, аквалангіст...
буданов не бажає написати рапорт про відставку, як це зробив свого часу чесний Генерал Драпатий ?
із статті в Нью-Йорк-Таймс:
Речник міжнародного легіону української військової розвідки, підрозділу, який постраждав, заявив, що розслідування удару триває. Речник Володимир Камінський заявив, що кількість жертв не може бути розкрита, поки він триває. Іноземці служать у регулярних частинах української армії або у двох спеціалізованих міжнародних легіонах, один з яких підпорядковується армії, а інший - військовій розвідці, відомій як ГУР.
пошло, генерале, керівник секретної служби !
Виключно для піару.
Комдуючий на передовій теж херово - піар.
Робота в нього така - перевірити, нагородити, підбадьорити або покарати, це було та є частиною військового життя в будь якій армії Світу.
пальм не вистачає, як у всіх порядочних дєвушек, але то таке
навчальному центру для іноземних добровольців ГУР
як так, якийсь буданов в головній ролі серіалу про голобородька? всі оплески буданову?
питання:
ці фоточки робив спеціально навчений фотограф з 95 кварталу?
скільки було задіяно техніки, охорони та обслуги, що б генерал посамостерджувався?
Тобто з написаного в статті мені стало зрозуміло, що на газовидобувних платформах є якісь позиції, які поїхав перевіряти Буданга.
Це буква в букву так, як написано в джерелі https://t.me/DIUkraine/6634
«Скажи мені, хто твій друг - я скажу, хто ти» - чули таке?
Такий костюмчик коштує 15 279 грн. - https://dive.ua/mokryi-cholovichyi-hidrokostium-bare-revel-full-7-mm/ Мокрий чоловічий гідрокостюм Bare Revel Full 7 mm
Тепер кацапи будуть там бомбть. Хлопцям бажано б з'їхати звідти на пару тижнів