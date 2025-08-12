РУС
Буданов проинспектировал позиции на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море. ВИДЕО+ФОТО

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов проверил позиции бойцов "Спецпідрозділ Тимура" на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Руководитель Военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР МО и других составляющих Сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины.

В рамках поездки в регион Черного моря Кирилл Буданов провел совещание с офицерами относительно дальнейших действий в рамках общей стратегии, а также наградил бойцов ГУР из "Спецпідрозділ Тимура" за проявленный профессионализм и храбрость при защите нашего государства в условиях войны с Россией в Черном море.

Вместе почтили память воинов, павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от российских оккупантов.

Также смотрите: В ГПСУ показали кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного. ВИДЕО

"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру - сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил - только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", - сказал Буданов.

Буданов на Змеином

Буданов Кирилл (482) Змеиный (180) ГУР (547)


+24
Гарна фотосесія. Буде окрасою в фейсбук сторіс...
12.08.2025 13:55
+24
Питання - Нахера?
Виключно для піару.
12.08.2025 14:00
+17
Кохфе напевно поплив пити
12.08.2025 13:57
Гарна фотосесія. Буде окрасою в фейсбук сторіс...
12.08.2025 13:55
Виглядає круто звісно) Але який практичний сенс цього заходу?
12.08.2025 13:56
Цікава на ньому "піжама", питання лиш - нахіба?
Ще б чорний плащ нап'ялив на себе, аквалангіст...
12.08.2025 14:53
фотосесії з навчального центру ГУР в Кропивницькому, звісно, не буде
буданов не бажає написати рапорт про відставку, як це зробив свого часу чесний Генерал Драпатий ?

із статті в Нью-Йорк-Таймс:

із статті в Нью-Йорк-Таймс:
Речник міжнародного легіону української військової розвідки, підрозділу, який постраждав, заявив, що розслідування удару триває. Речник Володимир Камінський заявив, що кількість жертв не може бути розкрита, поки він триває. Іноземці служать у регулярних частинах української армії або у двох спеціалізованих міжнародних легіонах, один з яких підпорядковується армії, а інший - військовій розвідці, відомій як ГУР.

.

.
12.08.2025 15:36
фотосесія як у дєвушки в фейсбуці

пошло, генерале, керівник секретної служби !

.
12.08.2025 15:44
Кохфе напевно поплив пити
12.08.2025 13:57
Пофоткався?
12.08.2025 14:00
Питання - Нахера?
Виключно для піару.
12.08.2025 14:00
Командуючи в сидить в тилу - херово, бо незнає чим живуть його підлеглі
Комдуючий на передовій теж херово - піар.
Робота в нього така - перевірити, нагородити, підбадьорити або покарати, це було та є частиною військового життя в будь якій армії Світу.
12.08.2025 15:07
коли хочуть перевірити особисто, то тихо, без фоточок та селфі це роблять. Тим більше керівник військової розвідки. Спробуйте знайти щось подібне з керівниками військової розвідки Ізраїлю чи Британії чи Німеччини. А тим більше що весь цей фотопіар відбувається під час війни. Попередника Буданова Бурбу люди вперше побачили на фото та відео лише після того, як його звільнили після викриття зради ЗЕлідора та Єрмака після сдачі кацапам нашої спецоперації по вагнерівцям. А цей персонаж з соцмереж та з новинних репортажів не вилазить.
12.08.2025 15:40
погода гарна, вона тепла - скупався-пофоткався.

пальм не вистачає, як у всіх порядочних дєвушек, але то таке

.
12.08.2025 15:40
Хоче в презіденти, однозначно. Хм, і ніяких прильотів від кацапів не було чомусь …
12.08.2025 15:40
були прильоти по навчальному центру в Кропивницькому
навчальному центру для іноземних добровольців ГУР

.
.
12.08.2025 15:42
С Сырским пари на тему у кого фотки круче. Буданов ушел в отрыв. Все збс.
12.08.2025 14:01
Цей перформанс можна перебити тільки фотками з Часового Яру. Або Покровська.
12.08.2025 14:14
А накуя витрачати на таке ресурси? Піар. Чистій води піар.
12.08.2025 14:03
у зе!гніди кров з очей!!
як так, якийсь буданов в головній ролі серіалу про голобородька? всі оплески буданову?
питання:
ці фоточки робив спеціально навчений фотограф з 95 кварталу?
скільки було задіяно техніки, охорони та обслуги, що б генерал посамостерджувався?
12.08.2025 14:04
Нахіба цей ЦИРК ?
12.08.2025 14:07
Буданов балотуватись буде???
12.08.2025 14:11
Він присутній в усих рейтингах які на підсовують. Мабудь не просто так.
12.08.2025 14:17
Отож..знову вибори підробні..
12.08.2025 15:00
опять построения ну тупое буданово-зеленское дерьмо
12.08.2025 14:13
А чого не під Подольськ? Чи там кохве не наливають?
12.08.2025 14:13
Чия б корова мичала, а березина - мовчала. Це він такий правдоруб став одразу, як в "Слугах урода" його нахєр послали. А до того лизав їм сраку як і всі інші, хто хотів впригнути в цей потяг.
12.08.2025 14:19
Тов.Береза прокинувся ? а раніше не можно було як 18- 19 роках ?коли підсвинячував Порошенко Петру , х..й зна чому ,за яких амбіцій?!...
12.08.2025 14:40
І що тепер. Ти став найкращим?????
12.08.2025 14:15
Another hero, another mindless crime
Behind the curtain, in the pantomime
Hold the line
Does anybody want to take it anymore?

The show must go on
The show must go on
Yeah
Inside my heart is breaking
My make-up may be flaking
But my smile still stays on
12.08.2025 14:15
Ну добре, на Зміїному хтось сидить. Най буде (хоча нафіга там тримати спецпризначенців?). Але тримати спецпризначенців на платформах? Де будь-яка сушка прилетить і зробить з них решето? Шось це ******* кіздєжом. На ті платформи ЗСУ і кацапи накатували по черзі. То кацапи якісь радари там понаставляють, то ЗСУ приїде і знесе все нафіг. Саме через те, шо нема там чого робити на постійній основі...
12.08.2025 14:17
Якщо Ви уважно слідите за новинами то повинні були звернути увагу, що ЗСУ вже неодноразово наносили удари по вишкам або робили якісь рейди на них. Вишки це сіра зони яка переходить з рук в руки. Цього разу яї взяли під контроль наші ССО, не інакше для Буданова. Що буде після його фотосесії не важко уявити.
12.08.2025 14:20
Я слідкую не уважно. Але в статті написано "Кирило Буданов перевірив позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на Зміїному та газовидобувних платформах".
Тобто з написаного в статті мені стало зрозуміло, що на газовидобувних платформах є якісь позиції, які поїхав перевіряти Буданга.
12.08.2025 14:44
Я Вас розумію, але на заборах теж пишуть різне... Наші ЗМІ це гірше ніж забор.
12.08.2025 14:52
Стану на захист Цензора
Це буква в букву так, як написано в джерелі https://t.me/DIUkraine/6634
12.08.2025 15:04 Ответить
Змію, а Ви на зміїному хоч раз були? Без образ.
12.08.2025 15:05 Ответить
Ні, не був. Тільки в різних відео бачив, шо воно ну зовсім маленьке.
12.08.2025 15:38 Ответить
буданов де баканов
12.08.2025 14:28 Ответить
Ну що все засвічено, чекаймо бомбардування москальньою. Зелена паскуда відосіками і піаром здає позиції.
12.08.2025 14:30 Ответить
Писаки пишуть на....я , піар, фотосесія. Якщо сидіти в штабі і не відвідувати позиції де знаходиться твоя зона відповідальності, тоді можна говорити , що на Покровському напрямку все гаразд та підконтролем. Буданов патріот, а писаки пішли за руським кораблем.
12.08.2025 14:32 Ответить
І його корєш Гогілашвілі теж патріот, правда?
«Скажи мені, хто твій друг - я скажу, хто ти» - чули таке?
12.08.2025 14:58 Ответить
Не бачу тут якогось військового сенсу - за нинішнього розвитку технологій "проінспектувати" можна було б і дистанційно, а вручити нагороди - вже після ротації.
12.08.2025 14:43 Ответить
А чого це Буданга та його братки в гідрокостюми вирядились? Тоді потрібно було ще ласти та акваланги вдягнути. )))
Такий костюмчик коштує 15 279 грн. - https://dive.ua/mokryi-cholovichyi-hidrokostium-bare-revel-full-7-mm/ Мокрий чоловічий гідрокостюм Bare Revel Full 7 mm
12.08.2025 14:55 Ответить
Вплав добиравсі
12.08.2025 14:57 Ответить
Некомплект. Ще не вистачає:
12.08.2025 14:59 Ответить
Розважається розвідник
12.08.2025 14:56 Ответить
Буданов з кортиком, шоб якогось морського москаля запороть, якшо трапиться.
12.08.2025 14:57 Ответить
Не дає покою "слава" Татарова - грози чеченців.
12.08.2025 15:01 Ответить
А нафіга він, й не тільки, у гідрокостюмах? Вони на катерах припливли туди чи в аквалангах?
12.08.2025 14:58 Ответить
Ну, шоб парадный китель брызгами не запортить, одел парадный гидрокостюм. Опять же вода мокрая и холодная, а в неопрене тепло и уютно. Или супергеройских( или гейских) фильмов пересмотрел, там все в облегающих костюмах( плавок сверху только не хватает). Или обратно своим ходом вплавь.
12.08.2025 15:11 Ответить
Дуже схожий на Іхтіандра, а не на очільника розвідки. Йому б у фантастичному кіно зніматись.
12.08.2025 15:07 Ответить
як було "лєтьохою", так і залишилося!
12.08.2025 15:55 Ответить
Провітрився трохи, поплавав.
Тепер кацапи будуть там бомбть. Хлопцям бажано б з'їхати звідти на пару тижнів
12.08.2025 15:55 Ответить
Аквалангисты это не игра! (с)
12.08.2025 16:35 Ответить
 
 