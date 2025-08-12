Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов перевірив позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Керівник Воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих "вишок", які внаслідок успішних операцій ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони повернуті під законний контроль України.
У межах поїздки в регіон Чорного моря Кирило Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з росією у Чорному морі.
Разом вшанували пам’ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від російських окупантів.
"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив ― лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", ― сказав Буданов.
Виключно для піару.
як так, якийсь буданов в головній ролі серіалу про голобородька? всі оплески буданову?
питання:
ці фоточки робив спеціально навчений фотограф з 95 кварталу?
скільки було задіяно техніки, охорони та обслуги, що б генерал посамостерджувався?
Давно вже не дивуюся неадекватним діям та не логічним вчинками влади. У Зеленського валиться фронт, прорив під Покровськом, зірвана ним мобілізація, завод Rheinmetall в Україні досі не побудовано через бюрократичні перепони, а він замість вирішення цих проблем зайнятий спробою взяти під контроль влади у Київі та врученням підозр депутатам Київради. Хто про що, а брудний про лазню.
За моєю інформацією в силових структурах, які все важче переносять політичні, а скоріше - психоделічні команди сонцесяйного, 14-15 серпня, коли вся країна буде зфокусована на переговорах Трамп-Путін, в Києві пройде безпрецедентна атака силовиків проти депутатів фракції Удар, ЄС та інших фракцій у Київраді. Заздалегідь заспокою прихильників "Слуг народу". Президентських представників у Київраді це не зачепить.
Так от, цими днями правоохоронні органи по команді з ОП планують провести масові обшуки, вилучення документів та вручення підозр посадовцям КМДА і депутатам Київради. Підозри вручать за те, що депутати виїжджали у відрядження. Бо у відрядження в нашій країні можна їздити лише Єрмаку або Чернишову.
Але абсурд ситуації полягає в тому, що місцеві депутати не отримують зарплати, на відміну від народних обранців, головних завгоспів чи міністрів, які за наші з вами гроші платників податків роз'їжджають по турне. Наприклад 8 разів за рік на Кариби, як "Слуги". Абсурд полягає ще й в тому, що деяких депутатів буде запідозрено у відрядженнях у часи, коли вони ще навіть не були депутатами. Треш? Тобто в Зе вже навіть не заморочуються на законність фантазій та претензій. Ну і третє: лідери з відряджень в Київради - це депутати від «слуги народу». Але, як я і сказав раніше, них обшуків не буде. Здогадайтеся чому.
Для чого ОПешка це робить? Мета - взяти під контроль владу у столиці України. Щоб після обшуків, підозр та затримання Київрада більше не зібралася, а містом почав керувати офісний протеже з КМВА Тимур Ткаченко. До речі, що там з дозволами на ночні таксі?
Але загалом це демонстративна «атвєтка» Зеленського європейцям на їх заяви щодо згортання демократії в Україні: наказ силовикам вручити підозри депутатам Київради, щоб паралізувати столицю. До речі, нагадую, що переважна кількість претензій чиновників ЄС до української влади саме через питання до згортання децентралізації місцевого самоврядування. Схоже, що спроба заблокувати процаси євроінтеграції через атаку на САП і НАБУ у ОПи не пройшла і тепер вони намагаються заблокувати по іншому.
В мене немає сумнівів, що ця «атвєтка» навмисно відбувається в пику ЄС. Адже, нещодавно був оприлюднений меморандум Майкла ОʼФлаерті, Комісара Ради Європи, - як реакція на і моє офіційне звернення. ОʼФлаерті акцентував увагу на порушеннях прав людини в Україні, зокрема на неприпустимості переслідування опозиції, критиків влади та журналістів. Він прямо пов'язав ці порушення з прогресом в євроінтеграції, наголосивши, що такі дії ставлять під загрозу не лише європейські перспективи України, але й її відносини з міжнародними партнерами. І ось так відреагували в ОП відреагували: дали вказівку силовикам вручити підозри депутатам Київської міської Ради від опозиції. Чи хтось вважає, що в ЄС цього не помітять та не звернуть уваги? Не варто дурити себе такими ілюзіями. Звернуть увагу і відреагують.
Слід було б очікувати, що після того, як отримали «бумеранг» за спробу знищити антикорупційні органи, офіс хоча б на деякий час одумається. Але ні: вони продовжують бігти по граблях. Тепер на Київ, на місцеве самоврядування. Бо що ще можна зробити в умовах війни, як не знищити все, що може бути незалежним, бодай трохи автономним? Київ - це, для клептократично-корупційної зеленої влади - останній рубіж незалежної влади, яку ще не контролюють з Банкової. Схоже, що в Єрмака вважають: «захопимо Київ, поборемо демократію». Росіяни теж хотіли захопити Київ за три дні. Раджу ОП запитати в них враження від результату.
Знову й знову говоримо про непотрібні внутрішні конфлікти, які руйнують довіру до нашої країни. Зараз Європа - чи не єдина наша підтримка. І якщо в Україні продовжуються переслідування політичних опонентів, то це прямо впливає на довіру з боку партнерів. Це не просто стратегічна помилка - це постріл у коліно. В своє коліно. Нам точно не потрібні нові фронти в середині країни в умовах війни! Але в ОП, схоже, вважають інакше. Сподіваюся що ті, хто планують цю дурню зараз оцінять потенційні наслідки. Хоча може мої сподівання і марні. Бо 22 липня, коли атакували НАБУ та САП, то їх теж попереджали про наслідки, але вони не почули і потім жерли своє лайно та дивувалися наслідками. Зараз можна цього уникнути. Незабаром побачимо, що обере ОП.
