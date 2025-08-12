Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов перевірив позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Керівник Воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих "вишок", які внаслідок успішних операцій ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони повернуті під законний контроль України.

У межах поїздки в регіон Чорного моря Кирило Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з росією у Чорному морі.

Разом вшанували пам’ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від російських окупантів.

"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив ― лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьбаується", ― сказав Буданов.
















