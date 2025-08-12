Украина одной из первых в мире запускает технологию Starlink Direct to Cell. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украине протестировали технологию Starlink Direct to Cell, которая позволит гражданам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование - достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой. Украинцы смогут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний. Главное условие для технологии - прямая видимость неба", - пояснил он.

Сейчас технологию успешно протестировали, отправив сообщение через спутник прямо со смартфонов.

"Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell. Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца - один из наших ключевых приоритетов", - добавил Федоров.

Технология проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск запланирован уже этой осенью.

