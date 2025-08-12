РУС
Украина одной из первых в мире запускает технологию Starlink Direct to Cell. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украине протестировали технологию Starlink Direct to Cell, которая позволит гражданам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование - достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой. Украинцы смогут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний. Главное условие для технологии - прямая видимость неба", - пояснил он.

Сейчас технологию успешно протестировали, отправив сообщение через спутник прямо со смартфонов.

"Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell. Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца - один из наших ключевых приоритетов", - добавил Федоров.

Технология проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск запланирован уже этой осенью.

Starlink Direct to Cell
Starlink Direct to Cell
Starlink Direct to Cell
Starlink Direct to Cell

Автор: 

мобильная связь (438) Федоров Михаил (523) Starlink (122)


Топ комментарии
+3
круто...
показать весь комментарий
12.08.2025 16:18
+2
До чого тут Київстар? Ну в тестовому смартфоні була сімка Київстар, стояла б Водафон чи Лайф було б написано. Меню відображає мережі до яких є доступ. У мене дві сімки Київсьар і Водафон вони в меню обидві відображаються. На фото SpaceX I Kyivstar. Шо не так?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:33
+2
В общем скоро подорожает тарифы мобильных операторов. Новая услуга как не крути.)) то что ей никто толком пользоваться не будет то уже другой разговор. Платить будут все. )
показать весь комментарий
12.08.2025 16:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не зрозумів!
то, зігуюча ілона, що ненавидить українців, єто другоє?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:17
йому пох на українців, він Пуйла сцикує.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:32
нууу....
не те, що сцикує.
заздрить.
він хоче бути таким як крємлєчмоль.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:34
круто...
показать весь комментарий
12.08.2025 16:18
Це була реклама KIYVSTAR?
Джерело: https://censor.net/ua/p3568309
Чи користувачі усіх українських операторів теж матимуть можливість "залишатися на зв'язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень" за допомогою технології Direct to Cell?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:22
До чого тут Київстар? Ну в тестовому смартфоні була сімка Київстар, стояла б Водафон чи Лайф було б написано. Меню відображає мережі до яких є доступ. У мене дві сімки Київсьар і Водафон вони в меню обидві відображаються. На фото SpaceX I Kyivstar. Шо не так?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:33
Хто там біля віце-премʼєра на фото?
SpaceX у світі поки що один із своїм Старлінком, і реклами в Україні мабуть не потребує. Операторів мобільного звʼязку в Україні декілька, і вони конкурують.
Чи правильно я зрозумів з цього допису і фото, що першим оператором в Україні, який надаватиме доступ користувачам за технологією Direct to Cell буде саме KIYVSTAR, і можна після випробувань ставати в чергу за відповідною сімкою?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:58
Яким боко Київстар до зовсім іншої мережі? Я написав чому там написано Київстар. Постав у смартфон ще одну сімку іншого оператора він теж буде відображатись. Як тобі ще пояснити?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:42
Або витягни сімку Київстар, заміть неї встав Водафон і підключи SpaceX буде відображатись SpaceX I Vodafone. Ну невже це не зрозуміло?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:45
Да!Далеко просунулась Україна при "нових ліца" в політиці від анонсованого 5g до SMS но з приставкою "starlink derekt".Дуже дякую ідіотам за "нових лиц" в раді і "презідента із народа".
показать весь комментарий
12.08.2025 16:40
В 2019 тупоголові проголосували за власну смерть і потягнули за собою в могилу тих, хто з цим був не згоден.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:34
В общем скоро подорожает тарифы мобильных операторов. Новая услуга как не крути.)) то что ей никто толком пользоваться не будет то уже другой разговор. Платить будут все. )
показать весь комментарий
12.08.2025 16:51
Не виключаю можливість, що дана технологія активно буде використана ворогами для постійного контролю над територією України. Можливо "кроти" її і просувають прискореними темпами.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:30
 
 