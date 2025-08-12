Украина одной из первых в мире запускает технологию Starlink Direct to Cell. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Украине протестировали технологию Starlink Direct to Cell, которая позволит гражданам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование - достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой. Украинцы смогут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний. Главное условие для технологии - прямая видимость неба", - пояснил он.
Сейчас технологию успешно протестировали, отправив сообщение через спутник прямо со смартфонов.
"Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell. Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца - один из наших ключевых приоритетов", - добавил Федоров.
Технология проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск запланирован уже этой осенью.
то, зігуюча ілона, що ненавидить українців, єто другоє?
не те, що сцикує.
заздрить.
він хоче бути таким як крємлєчмоль.
Чи користувачі усіх українських операторів теж матимуть можливість "залишатися на зв'язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень" за допомогою технології Direct to Cell?
SpaceX у світі поки що один із своїм Старлінком, і реклами в Україні мабуть не потребує. Операторів мобільного звʼязку в Україні декілька, і вони конкурують.
Чи правильно я зрозумів з цього допису і фото, що першим оператором в Україні, який надаватиме доступ користувачам за технологією Direct to Cell буде саме KIYVSTAR, і можна після випробувань ставати в чергу за відповідною сімкою?