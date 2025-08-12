Україна однією з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell. ФОТОрепортаж
В Україні протестували технологію Starlink Direct to Cell, що дозволить громадянам залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання - достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології - пряма видимість неба", - пояснив він.
Наразі технологію успішно протестували, відправивши повідомлення через супутник просто зі смартфонів.
"Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів", - додав Федоров.
Технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені.
то, зігуюча ілона, що ненавидить українців, єто другоє?
не те, що сцикує.
заздрить.
він хоче бути таким як крємлєчмоль.
Джерело: https://censor.net/ua/p3568309
Чи користувачі усіх українських операторів теж матимуть можливість "залишатися на зв'язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень" за допомогою технології Direct to Cell?
SpaceX у світі поки що один із своїм Старлінком, і реклами в Україні мабуть не потребує. Операторів мобільного звʼязку в Україні декілька, і вони конкурують.
Чи правильно я зрозумів з цього допису і фото, що першим оператором в Україні, який надаватиме доступ користувачам за технологією Direct to Cell буде саме KIYVSTAR, і можна після випробувань ставати в чергу за відповідною сімкою?