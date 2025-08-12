Україна однією з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell. ФОТОрепортаж

В Україні протестували технологію Starlink Direct to Cell, що дозволить громадянам залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання - достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології - пряма видимість неба", - пояснив він.

Наразі технологію успішно протестували, відправивши повідомлення через супутник просто зі смартфонів.

"Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів", - додав Федоров.

Технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені.

