УКР
2 591 13

Україна однією з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell. ФОТОрепортаж

В Україні протестували технологію Starlink Direct to Cell, що дозволить громадянам залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання - достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології - пряма видимість неба", - пояснив він.

Наразі технологію успішно протестували, відправивши повідомлення через супутник просто зі смартфонів.

"Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів", - додав Федоров.

Технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені.

Starlink Direct to Cell
Starlink Direct to Cell
Starlink Direct to Cell
Starlink Direct to Cell

+2
круто...
12.08.2025 16:18 Відповісти
+2
До чого тут Київстар? Ну в тестовому смартфоні була сімка Київстар, стояла б Водафон чи Лайф було б написано. Меню відображає мережі до яких є доступ. У мене дві сімки Київсьар і Водафон вони в меню обидві відображаються. На фото SpaceX I Kyivstar. Шо не так?
12.08.2025 16:33 Відповісти
+1
не зрозумів!
то, зігуюча ілона, що ненавидить українців, єто другоє?
12.08.2025 16:17 Відповісти
йому пох на українців, він Пуйла сцикує.
12.08.2025 17:32 Відповісти
нууу....
не те, що сцикує.
заздрить.
він хоче бути таким як крємлєчмоль.
12.08.2025 17:34 Відповісти
Це була реклама KIYVSTAR?
Джерело: https://censor.net/ua/p3568309
Чи користувачі усіх українських операторів теж матимуть можливість "залишатися на зв'язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень" за допомогою технології Direct to Cell?
12.08.2025 16:22 Відповісти
До чого тут Київстар? Ну в тестовому смартфоні була сімка Київстар, стояла б Водафон чи Лайф було б написано. Меню відображає мережі до яких є доступ. У мене дві сімки Київсьар і Водафон вони в меню обидві відображаються. На фото SpaceX I Kyivstar. Шо не так?
12.08.2025 16:33 Відповісти
Хто там біля віце-премʼєра на фото?
SpaceX у світі поки що один із своїм Старлінком, і реклами в Україні мабуть не потребує. Операторів мобільного звʼязку в Україні декілька, і вони конкурують.
Чи правильно я зрозумів з цього допису і фото, що першим оператором в Україні, який надаватиме доступ користувачам за технологією Direct to Cell буде саме KIYVSTAR, і можна після випробувань ставати в чергу за відповідною сімкою?
12.08.2025 16:58 Відповісти
Яким боко Київстар до зовсім іншої мережі? Я написав чому там написано Київстар. Постав у смартфон ще одну сімку іншого оператора він теж буде відображатись. Як тобі ще пояснити?
12.08.2025 17:42 Відповісти
Або витягни сімку Київстар, заміть неї встав Водафон і підключи SpaceX буде відображатись SpaceX I Vodafone. Ну невже це не зрозуміло?
12.08.2025 17:45 Відповісти
Да!Далеко просунулась Україна при "нових ліца" в політиці від анонсованого 5g до SMS но з приставкою "starlink derekt".Дуже дякую ідіотам за "нових лиц" в раді і "презідента із народа".
12.08.2025 16:40 Відповісти
В 2019 тупоголові проголосували за власну смерть і потягнули за собою в могилу тих, хто з цим був не згоден.
12.08.2025 17:34 Відповісти
В общем скоро подорожает тарифы мобильных операторов. Новая услуга как не крути.)) то что ей никто толком пользоваться не будет то уже другой разговор. Платить будут все. )
12.08.2025 16:51 Відповісти
Не виключаю можливість, що дана технологія активно буде використана ворогами для постійного контролю над територією України. Можливо "кроти" її і просувають прискореними темпами.
12.08.2025 17:30 Відповісти
 
 