Оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину: вспыхнул пожар. Повреждена многоэтажка и автомобили. ФОТО

В ночь на среду, 13 августа, войска РФ терроризировали Никопольщину Днепропетровской области. Под ударами находились Никополь и Покровская громада.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг запускал FPV-дроны и обстреливал территорию из артиллерии.

Повреждены многоэтажка и авто. Возник пожар.

"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - добавил Лысак.





По уточненной информации, из-за вчерашнего удара из артиллерии по Никополю загорелись еще 2 частных дома. Огонь спасатели укротили.