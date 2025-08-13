Оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину: вспыхнул пожар. Повреждена многоэтажка и автомобили. ФОТО
В ночь на среду, 13 августа, войска РФ терроризировали Никопольщину Днепропетровской области. Под ударами находились Никополь и Покровская громада.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг запускал FPV-дроны и обстреливал территорию из артиллерии.
Повреждены многоэтажка и авто. Возник пожар.
"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - добавил Лысак.
По уточненной информации, из-за вчерашнего удара из артиллерии по Никополю загорелись еще 2 частных дома. Огонь спасатели укротили.
