Окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину: спалахнула пожежа. Пошкоджено багатоповерхівку і авто. ФОТО

У ніч проти середи, 13 серпня, війська РФ тероризували Нікопольщину Дніпропетровської області. Під ударами перебували Нікополь і Покровська громада.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог запускав FPV-дрони та обстрілював територію з артилерії.

Пошкоджено багатоповерхівку і авто. Виникла пожежа.

"На щастя, минулося без загиблих і постраждалих", - додав Лисак.

Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу

За уточненою інформацією, через учорашній удар з артилерії по Нікополю зайнялися ще 2 приватні будинки. Вогонь рятувальники приборкали.

