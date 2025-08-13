Окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину: спалахнула пожежа. Пошкоджено багатоповерхівку і авто. ФОТО

У ніч проти середи, 13 серпня, війська РФ тероризували Нікопольщину Дніпропетровської області. Під ударами перебували Нікополь і Покровська громада.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог запускав FPV-дрони та обстрілював територію з артилерії.

Пошкоджено багатоповерхівку і авто. Виникла пожежа.

"На щастя, минулося без загиблих і постраждалих", - додав Лисак.





За уточненою інформацією, через учорашній удар з артилерії по Нікополю зайнялися ще 2 приватні будинки. Вогонь рятувальники приборкали.