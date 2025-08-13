Окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину: спалахнула пожежа. Пошкоджено багатоповерхівку і авто. ФОТО
У ніч проти середи, 13 серпня, війська РФ тероризували Нікопольщину Дніпропетровської області. Під ударами перебували Нікополь і Покровська громада.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог запускав FPV-дрони та обстрілював територію з артилерії.
Пошкоджено багатоповерхівку і авто. Виникла пожежа.
"На щастя, минулося без загиблих і постраждалих", - додав Лисак.
За уточненою інформацією, через учорашній удар з артилерії по Нікополю зайнялися ще 2 приватні будинки. Вогонь рятувальники приборкали.
