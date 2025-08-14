РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10192 посетителя онлайн
Новости Фото Результаты работы подразделений СБС
248 2

Силы беспилотных систем ликвидировали 100 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 756 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности

  • 166 единиц личного состава, из которых 100 - ликвидировано;
  • 43 единицы автомобильной техники и 35 мотоциклов;
  • 18 артиллерийских систем и 1 единица бронетехники.

Читайте: Подразделения СБС ликвидировали 105 оккупантов за минувшие сутки

"Кроме того, уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 23 точки вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-14.08) уничтожено/поражено 9882 цели, из которых 2317 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы СБС

Автор: 

ликвидация (3960) Силы беспилотных систем (193) война в Украине (5677)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 