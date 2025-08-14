Силы беспилотных систем ликвидировали 100 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 756 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности
- 166 единиц личного состава, из которых 100 - ликвидировано;
- 43 единицы автомобильной техники и 35 мотоциклов;
- 18 артиллерийских систем и 1 единица бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 23 точки вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-14.08) уничтожено/поражено 9882 цели, из которых 2317 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль