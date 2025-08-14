Силы беспилотных систем ликвидировали 100 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 756 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности

166 единиц личного состава, из которых 100 - ликвидировано;

43 единицы автомобильной техники и 35 мотоциклов;

18 артиллерийских систем и 1 единица бронетехники.

"Кроме того, уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 23 точки вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-14.08) уничтожено/поражено 9882 цели, из которых 2317 - личный состав противника", - говорится в сообщении.