Сили безпілотних систем ліквідували 100 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 756 унікальних цілей противника.

Уражено, зокрема

166 одиниць особового складу, з яких 100 – ліквідовано;

43 одиниці автомобільної техніки та 35 мотоциклів;

18 артилерійських систем та 1 одиницю бронетехніки.

"Крім того, знищено 32 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–14.08) знищено/уражено 9882 цілі, з яких 2317 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.