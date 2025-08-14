Сили безпілотних систем ліквідували 100 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 756 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено, зокрема
- 166 одиниць особового складу, з яких 100 – ліквідовано;
- 43 одиниці автомобільної техніки та 35 мотоциклів;
- 18 артилерійських систем та 1 одиницю бронетехніки.
"Крім того, знищено 32 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–14.08) знищено/уражено 9882 цілі, з яких 2317 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
