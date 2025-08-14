Латвийский депутат Европарламента Стакис поддержал введение миссии ООН для мониторинга соблюдения прав человека в ВОТ. ФОТО

Введение миссии ООН для мониторинга соблюдения прав человека в ВОТ необходимо для установления истины. В интервью Guildhall латвийский депутат Европарламента Мартинс Стакис поддержал гуманитарную инициативу и призвал к усилению санкций против России и увеличению всесторонней поддержки Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий заявил: "Действия России, включая этнические чистки, кампанию убийств, пытки, массовые похищения детей и уничтожение украинской идентичности, должны быть однозначно осуждены всеми". Он также отметил, что еще в 2022 году латвийский парламент официально признал, что Россия совершает геноцид против украинского народа.

"Россия грубо нарушает международное право и должна нести полную ответственность за свои действия. Единственный правильный путь вперед - это усиление санкций и увеличение политической, финансовой и военной поддержки Украины до тех пор, пока война России не будет остановлена. К сожалению, есть признаки того, что некоторые стремятся вернуться к "привычному положению вещей" с Россией и оставить Украину на произвол судьбы. Это вызывает глубокое беспокойство, и Европа не должна допустить этого", - дополнительно подчеркнул Стакис.

Читайте: ООН заявила о катастрофическом недофинансировании гуманитарных программ: выделено менее 17% необходимой суммы

"Я поддерживаю призыв к созданию миссии по выявлению правды. Украина сама проводит важную работу по документированию военных преступлений России - я был свидетелем этого во время своего последнего визита в Украину - и виновные должны быть привлечены к ответственности", - подытожил депутат.

Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия Российской Федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаются этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, Россия осуществляет этническую чистку путем принудительного перемещения, депортации и принудительной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ систематически применяют сексуальное насилие в отношении украинцев, - доклад генсека ООН Гутерриша