УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8098 відвідувачів онлайн
Новини Фото
580 7

Латвійський депутат Європарламенту Стакіс підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ. ФОТО

Введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ необхідне для встановлення істини. В інтерв'ю Guildhall латвійський депутат Європарламенту Мартінс Стакіс підтримав гуманітарну ініціативу і закликав до посилення санкцій проти Росії та збільшення всебічної підтримки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Парламентар заявив: "Дії Росії, включаючи етнічні чистки, кампанію вбивств, тортури, масові викрадення дітей та знищення української ідентичності, повинні бути однозначно засуджені всіма". Він також зазначив, що ще в 2022 році латвійський парламент офіційно визнав, що Росія вчиняє геноцид проти українського народу.

"Росія грубо порушує міжнародне право і повинна нести повну відповідальність а свої дії. Єдиний правильний шлях вперед – це посилення санкцій та збільшення політичної, фінансової та військової підтримки України доти, доки війна Росії не буде зупинена. На жаль, є ознаки того, що деякі прагнуть повернутися до "звичного стану речей" з Росією і залишити Україну напризволяще. Це викликає глибоке занепокоєння, і Європа не повинна допустити цього", – додатково наголосив Стакіс.

Мартінс Стакіс

Читайте: ООН заявила про катастрофічне недофінансування гуманітарних програм: виділено менше 17% необхідної суми

"Я підтримую заклик до створення місії з виявлення правди. Україна сама проводить важливу роботу з документування військових злочинів Росії – я був
свідком цього під час свого останнього візиту до України – і винні мають бути притягнуті до відповідальності", – підсумував депутат.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій дії Російської Федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України визнаються етнічною чисткою. Згідно з пунктом 14 резолюції, Росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та примусової асиміляції українців на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ систематично застосовують сексуальне насилля щодо українців, - доповідь генсека ООН Гутерреша

Автор: 

Латвія (1393) ООН (3415) війна в Україні (5716)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росія заблокує - накладе вето... І що далі?...
показати весь коментар
14.08.2025 20:47 Відповісти
На кого вона накладе вето?
показати весь коментар
14.08.2025 21:23 Відповісти
Не на "КОГО", а на "ЩО"...
показати весь коментар
14.08.2025 21:28 Відповісти
рф то наложит, но причем здесь Европарламент?
показати весь коментар
14.08.2025 21:31 Відповісти
До 3,14зди дверцята. Нікого і нікуди )(уйлостан не допустить, тож про який моніторинг йдеться? 3,14дорів душити потрібно, а не моніторити!
показати весь коментар
14.08.2025 22:33 Відповісти
 
 