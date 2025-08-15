РУС
Дроны атаковали Самарскую область: пожар на НПЗ в Сызрани. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 15 августа дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Сызрань в Самарской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы.

По информации местных жителей, в городе Сызрань в результате атаки БПЛА прозвучало много взрывов и было много прилетов в нефтеперерабатывающий завод.

Телеграм-канал SHOT написал, что жители Сызрани сообщают о "возгорании в районе местного НПЗ после атаки ВСУ".

"Как рассказали SHOT местные жители, после серии взрывов огонь и дым они увидели в районе местного предприятия", - передает канал.

Также в сети появились фото, на которых с разных ракурсов видно местный НПЗ и два или три очага пожара с большими столбами черного дыма на нем.

Сызранский НПЗ - один из крупнейших в системе "Роснефти" и ключевой для южного Поволжья.

Объемы переработки:

  • Мощность проектная - около 8-8,5 млн тонн нефти в год (≈ 160-170 тыс. баррелей в сутки).
  • Фактическая загрузка последние годы - 6-7 млн тонн, в зависимости от логистики и ремонта.

Предприятие обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично центральные регионы России. Расположение на железнодорожных и речных маршрутах позволяет отгружать продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт через Волгу и каспийские порты. Ассортимент производства включает бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум, что является критически важным для аграрного сектора и транспорта региона.

Завод имеет и военное значение - он поставляет топливо на аэродромы и воинские части Центрального и Южного военных округов РФ.

Если его остановить или существенно повредить - регион получит топливный дефицит и придется перебрасывать продукцию с других НПЗ, что увеличит логистические расходы и нагрузку на транспортные коридоры.

Это третья атака на этот НПЗ. Предыдущие были в 2024 и в феврале 2025 года. Была повреждена центральная установка GDU6.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российское правительство собирает нефтяников на срочное совещание после ударов украинских дронов по НПЗ

Удар по НПЗ в Сызрани
+21
Ну мені нравиться як воно горить……
15.08.2025 06:38 Ответить
+21
Це вже добра традиція,зранку мінус один НПЗ на росії.Хай не болять рученьки нашим операторам/інженерам.
15.08.2025 06:54 Ответить
+17
Всі бігають суєтяться...)
15.08.2025 06:40 Ответить
Ну мені нравиться як воно горить……
15.08.2025 06:38 Ответить
Всі бігають суєтяться...)
15.08.2025 06:40 Ответить
А мені це по приколу.
15.08.2025 07:54 Ответить
О!
Та ти естет...
15.08.2025 08:05 Ответить
Ляпота
15.08.2025 06:43 Ответить
Засрань жжот!
15.08.2025 06:44 Ответить
Ух. очередная атака на НПЗ. Вау, как креативно и ново! Интересно, а почему не бьют по зданиях ФСБ и МВД? Ермак запретил?
15.08.2025 06:45 Ответить
По кацапских военкоматах так же нету никаких прилетов. Интересно, почему, никто не задумывался? А ответ то очень прост на самом деле!
15.08.2025 06:48 Ответить
Ну по Конче Заспі теж не б"ють ..
15.08.2025 07:18 Ответить
Невеликими дроновими зарядами найбільш доцільно бити по НПЗ. Ви ж сами бачили, що по заводах/забудовах удари дронами неефективні.
15.08.2025 08:07 Ответить
Ось наслідки вчорашнього влучання в будівлю:
15.08.2025 08:44 Ответить
Як випускник КТРЕ скажу, хлопці ви супер.
15.08.2025 06:47 Ответить
Це вже добра традиція,зранку мінус один НПЗ на росії.Хай не болять рученьки нашим операторам/інженерам.
15.08.2025 06:54 Ответить
Ось таку картинку було опубліковано опівночі:

"Червоні стрілки - ударні БПЛА, сині стрілки - реактивні БПЛА."
15.08.2025 08:54 Ответить
СиСрань бомбили кацапам об'явили шо почалася війна
15.08.2025 06:54 Ответить
Горіла Сизрань, палала,
Десь на НПЗ свинособака волола...
15.08.2025 07:07 Ответить
СциСрань !
15.08.2025 07:09 Ответить
СриСрань.
СруСрань.
15.08.2025 07:15 Ответить
Ранок розпочинається не з кави,хоча з кави та горілих кацапських НПЗ і це не може гріти душу
15.08.2025 07:17 Ответить
Сизрань, ну й назва! А ще кажуть, шо слов'яни. Чухна чухною...
15.08.2025 07:27 Ответить
Невдовзі на параші не буде нафтопереробки
15.08.2025 07:30 Ответить
І розпочнеться консервація свердловин. Красота...
Але ж ці виродки можуть і не консервувати, а просто все навкруги загадити нафтою, навіть в річки її зливати, з них станеться...
15.08.2025 08:59 Ответить
Редактори, приберіть двокрапку у заголовку. Бо Сизрань - це не Ростовська, а Самарська область.
А новина чудова, дякую!
15.08.2025 07:43 Ответить
Оце добре!
15.08.2025 07:45 Ответить
Санкції по нпз раші найпродуктивніші.
А ще каже губарев : надо остановіть
сво....много потерь...
15.08.2025 07:54 Ответить
За чьто?
15.08.2025 07:55 Ответить
Що згорить, те не згниє.
15.08.2025 07:55 Ответить
якщо свинособаки вздумають порушити енергетичне перемиря ми їм ще по електростанціях влупим, посидять і без світла
15.08.2025 08:19 Ответить
Найкращі санкції.
15.08.2025 08:22 Ответить
Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны нанесли огневое поражение морскому порту Оля в Астраханской области РФ. Об этом https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Y6LymBv14zKPhvj4A45DJD3LbCLQcqUiCyskmVJwNWfpoLuvWhyNfaLipyG5zvVJl сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 15 августа.
15.08.2025 08:28 Ответить
Там поряд населені пункти з чудовими назвами, іконна расійскімі!
15.08.2025 09:03 Ответить
15.08.2025 08:32 Ответить
Флешмоб на болотах.
15.08.2025 08:43 Ответить
 
 