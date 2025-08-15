Дроны атаковали Самарскую область: пожар на НПЗ в Сызрани. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 15 августа дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Сызрань в Самарской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы.
По информации местных жителей, в городе Сызрань в результате атаки БПЛА прозвучало много взрывов и было много прилетов в нефтеперерабатывающий завод.
Телеграм-канал SHOT написал, что жители Сызрани сообщают о "возгорании в районе местного НПЗ после атаки ВСУ".
"Как рассказали SHOT местные жители, после серии взрывов огонь и дым они увидели в районе местного предприятия", - передает канал.
Также в сети появились фото, на которых с разных ракурсов видно местный НПЗ и два или три очага пожара с большими столбами черного дыма на нем.
Сызранский НПЗ - один из крупнейших в системе "Роснефти" и ключевой для южного Поволжья.
Объемы переработки:
- Мощность проектная - около 8-8,5 млн тонн нефти в год (≈ 160-170 тыс. баррелей в сутки).
- Фактическая загрузка последние годы - 6-7 млн тонн, в зависимости от логистики и ремонта.
Предприятие обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично центральные регионы России. Расположение на железнодорожных и речных маршрутах позволяет отгружать продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт через Волгу и каспийские порты. Ассортимент производства включает бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум, что является критически важным для аграрного сектора и транспорта региона.
Завод имеет и военное значение - он поставляет топливо на аэродромы и воинские части Центрального и Южного военных округов РФ.
Если его остановить или существенно повредить - регион получит топливный дефицит и придется перебрасывать продукцию с других НПЗ, что увеличит логистические расходы и нагрузку на транспортные коридоры.
Это третья атака на этот НПЗ. Предыдущие были в 2024 и в феврале 2025 года. Была повреждена центральная установка GDU6.
Та ти естет...
"Червоні стрілки - ударні БПЛА, сині стрілки - реактивні БПЛА."
Десь на НПЗ свинособака волола...
СруСрань.
Але ж ці виродки можуть і не консервувати, а просто все навкруги загадити нафтою, навіть в річки її зливати, з них станеться...
А новина чудова, дякую!
А ще каже губарев : надо остановіть
сво....много потерь...