УКР
Новини Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ
4 133 31

Дрони атакували Самарську область: пожежа на НПЗ у Сизрані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 15 серпня дрони завдали удару по нафтопереробному заводу в місті Сизрань у Самарській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали.

За інформацією місцевих мешканці, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.

Телеграм-канал SHOT написав, що мешканці Сизрані повідомляють про "загоряння в районі місцевого НПЗ після атаки ЗСУ".

"Як розповіли SHOT місцеві мешканці, після серії вибухів вогонь і дим вони побачили в районі місцевого підприємства", — передає канал.

Також у мережі з'явилися фото, на яких з різних ракурсів видно місцевий НПЗ і два або три осередки пожежі з великими стовпами чорного диму на ньому.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев рано вранці в п'ятницю підтвердив повідомлення про наліт українських безпілотників на область, але нічого не сказав про удар по НПЗ в Сизрані, про який повідомляють різні джерела.

"Сьогодні рано вранці здійснено масову атаку БПЛА на Самарську область. Знищено, за попередніми даними, 13 ворожих безпілотників", — йдеться в повідомленні в телеграм-каналі губернатора Федорищева.

Він повідомляє підписникам, що загроза зберігається, в області оголошено режим "Ковер" (Росавіація оголосила про закриття аеропорту Самари ще дві з половиною години тому) і "з метою безпеки громадян введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету".

Сизранський НПЗ — один із найбільших у системі "Роснефті" та ключовий для південного Поволжя.

Обсяги переробки:

  • Потужність проєктна — близько 8–8,5 млн тонн нафти на рік (≈ 160–170 тис. барелів на добу).
  • Фактичне завантаження останні роки — 6–7 млн тонн, залежно від логістики і ремонту.

Підприємство забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково центральні регіони Росії. Розташування на залізничних і річкових маршрутах дозволяє відвантажувати продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт через Волгу та каспійські порти. Асортимент виробництва охоплює бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум, що є критично важливим для аграрного сектору та транспорту регіону.

Завод має й військове значення – він постачає паливо на аеродроми та військові частини Центрального та Південного військових округів РФ.

Якщо його зупинити або суттєво пошкодити - регіон отримає паливний дефіцит і доведеться перекидати продукцію з інших НПЗ, що збільшить логістичні витрати та навантаження на транспортні коридори.

Це третя атака на цей НПЗ. Попередні були в 2024 та в лютому 2025 року. Було пошкоджено центральну установку GDU6.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський уряд збирає нафтовиків на термінову нараду після ударів українських дронів по НПЗ

Удир по НПЗ у Сизрані
НПЗ (626) Удари по РФ (473)
+18
Ну мені нравиться як воно горить……
15.08.2025 06:38 Відповісти
+17
Це вже добра традиція,зранку мінус один НПЗ на росії.Хай не болять рученьки нашим операторам/інженерам.
15.08.2025 06:54 Відповісти
+15
Всі бігають суєтяться...)
15.08.2025 06:40 Відповісти
А мені це по приколу.
15.08.2025 07:54 Відповісти
О!
Та ти естет...
15.08.2025 08:05 Відповісти
Ляпота
15.08.2025 06:43 Відповісти
Засрань жжот!
15.08.2025 06:44 Відповісти
Ух. очередная атака на НПЗ. Вау, как креативно и ново! Интересно, а почему не бьют по зданиях ФСБ и МВД? Ермак запретил?
15.08.2025 06:45 Відповісти
По кацапских военкоматах так же нету никаких прилетов. Интересно, почему, никто не задумывался? А ответ то очень прост на самом деле!
15.08.2025 06:48 Відповісти
Ну по Конче Заспі теж не б"ють ..
15.08.2025 07:18 Відповісти
Невеликими дроновими зарядами найбільш доцільно бити по НПЗ. Ви ж сами бачили, що по заводах/забудовах удари дронами неефективні.
15.08.2025 08:07 Відповісти
Ось наслідки вчорашнього влучання в будівлю:
15.08.2025 08:44 Відповісти
Як випускник КТРЕ скажу, хлопці ви супер.
15.08.2025 06:47 Відповісти
Ось таку картинку було опубліковано опівночі:

"Червоні стрілки - ударні БПЛА, сині стрілки - реактивні БПЛА."
15.08.2025 08:54 Відповісти
СиСрань бомбили кацапам об'явили шо почалася війна
15.08.2025 06:54 Відповісти
Горіла Сизрань, палала,
Десь на НПЗ свинособака волола...
15.08.2025 07:07 Відповісти
СциСрань !
15.08.2025 07:09 Відповісти
СриСрань.
СруСрань.
15.08.2025 07:15 Відповісти
Ранок розпочинається не з кави,хоча з кави та горілих кацапських НПЗ і це не може гріти душу
15.08.2025 07:17 Відповісти
Сизрань, ну й назва! А ще кажуть, шо слов'яни. Чухна чухною...
15.08.2025 07:27 Відповісти
Невдовзі на параші не буде нафтопереробки
15.08.2025 07:30 Відповісти
Редактори, приберіть двокрапку у заголовку. Бо Сизрань - це не Ростовська, а Самарська область.
А новина чудова, дякую!
15.08.2025 07:43 Відповісти
Оце добре!
15.08.2025 07:45 Відповісти
Санкції по нпз раші найпродуктивніші.
А ще каже губарев : надо остановіть
сво....много потерь...
15.08.2025 07:54 Відповісти
За чьто?
15.08.2025 07:55 Відповісти
Що згорить, те не згниє.
15.08.2025 07:55 Відповісти
якщо свинособаки вздумають порушити енергетичне перемиря ми їм ще по електростанціях влупим, посидять і без світла
15.08.2025 08:19 Відповісти
Найкращі санкції.
15.08.2025 08:22 Відповісти
Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны нанесли огневое поражение морскому порту Оля в Астраханской области РФ. Об этом https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Y6LymBv14zKPhvj4A45DJD3LbCLQcqUiCyskmVJwNWfpoLuvWhyNfaLipyG5zvVJl сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 15 августа.
15.08.2025 08:28 Відповісти
15.08.2025 08:32 Відповісти
Флешмоб на болотах.
15.08.2025 08:43 Відповісти
 
 