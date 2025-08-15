Дрони атакували Самарську область: пожежа на НПЗ у Сизрані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 15 серпня дрони завдали удару по нафтопереробному заводу в місті Сизрань у Самарській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали.

За інформацією місцевих мешканці, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.

Телеграм-канал SHOT написав, що мешканці Сизрані повідомляють про "загоряння в районі місцевого НПЗ після атаки ЗСУ".

"Як розповіли SHOT місцеві мешканці, після серії вибухів вогонь і дим вони побачили в районі місцевого підприємства", — передає канал.

Також у мережі з'явилися фото, на яких з різних ракурсів видно місцевий НПЗ і два або три осередки пожежі з великими стовпами чорного диму на ньому.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев рано вранці в п'ятницю підтвердив повідомлення про наліт українських безпілотників на область, але нічого не сказав про удар по НПЗ в Сизрані, про який повідомляють різні джерела.

"Сьогодні рано вранці здійснено масову атаку БПЛА на Самарську область. Знищено, за попередніми даними, 13 ворожих безпілотників", — йдеться в повідомленні в телеграм-каналі губернатора Федорищева.

Він повідомляє підписникам, що загроза зберігається, в області оголошено режим "Ковер" (Росавіація оголосила про закриття аеропорту Самари ще дві з половиною години тому) і "з метою безпеки громадян введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету".

Сизранський НПЗ — один із найбільших у системі "Роснефті" та ключовий для південного Поволжя.

Обсяги переробки:

Потужність проєктна — близько 8–8,5 млн тонн нафти на рік (≈ 160–170 тис. барелів на добу).

Фактичне завантаження останні роки — 6–7 млн тонн, залежно від логістики і ремонту.

Підприємство забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково центральні регіони Росії. Розташування на залізничних і річкових маршрутах дозволяє відвантажувати продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт через Волгу та каспійські порти. Асортимент виробництва охоплює бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум, що є критично важливим для аграрного сектору та транспорту регіону.

Завод має й військове значення – він постачає паливо на аеродроми та військові частини Центрального та Південного військових округів РФ.

Якщо його зупинити або суттєво пошкодити - регіон отримає паливний дефіцит і доведеться перекидати продукцію з інших НПЗ, що збільшить логістичні витрати та навантаження на транспортні коридори.

Це третя атака на цей НПЗ. Попередні були в 2024 та в лютому 2025 року. Було пошкоджено центральну установку GDU6.

