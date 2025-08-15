Зеленский поручил обновить план внешнеполитической работы. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел совещание с командой Кабмина, Офиса Президента и секретарем СНБО по дипломатической работе.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства назвал это наиболее приоритетным направлением.
"В частности, по финансированию Сил обороны Украины, аудита действенности коалиций с партнерами, специальных форматов, содержания наших двусторонних отношений по ключевым глобальным направлениям и работы на уровне Евросоюза.
Поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года. В понедельник ожидаю представления обновленного плана работы", - добавил президент.
2. Що там з 30 підписаними, так званими, безпековими угодами Зеленського?
3. Що там з планом стійкості Зеленського?
4. Що там з планом перемоги Зеленського, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків?
5. Що там з формулою миру Зеленського?
6. Що там з другим Самітом миру?
7. Що там з обіцянкою побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року?
8. Що там з обіцянкою створити 3000 ракет до кінця 2025 року?
9. Що там з репараціями з боку РФ?
10. Що там з підтягуванням у Зеленського?
Яких ще планів, формул, обіцянок та заяв вам не вистачає?
.
Тарас Чорновіл
Тарас Березовець
скільки часу фотосесія?
сибіга там був? чи нахер він там потрібний?
а скільки зе!поц був у берлині? дві години?
чи не був?
ніхто не захотів об зе!гніду обмазуватися?
тільки макрон пообіцяв поцілувати, але потім, як що захоче?
а що там робить зелена дегенератка свириденка? вона незалежний керівник іншої гілки влади!!!
а що там робить зелений утирок коливан? він, взагалі голова законотворчого органу!
поки що 5:0 на користь студентів проти брехливого ідіота...