Зеленский поручил обновить план внешнеполитической работы. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с командой Кабмина, Офиса Президента и секретарем СНБО по дипломатической работе.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства назвал это наиболее приоритетным направлением.

"В частности, по финансированию Сил обороны Украины, аудита действенности коалиций с партнерами, специальных форматов, содержания наших двусторонних отношений по ключевым глобальным направлениям и работы на уровне Евросоюза.

Поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года. В понедельник ожидаю представления обновленного плана работы", - добавил президент.

