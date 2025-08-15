РУС
Зеленский поручил обновить план внешнеполитической работы. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с командой Кабмина, Офиса Президента и секретарем СНБО по дипломатической работе.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства назвал это наиболее приоритетным направлением.

"В частности, по финансированию Сил обороны Украины, аудита действенности коалиций с партнерами, специальных форматов, содержания наших двусторонних отношений по ключевым глобальным направлениям и работы на уровне Евросоюза.

Поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года. В понедельник ожидаю представления обновленного плана работы", - добавил президент.

МЗС України.
15.08.2025 16:29 Ответить
Портніков сказав шо міжнародне право померло в 2014 р і дипломатам вже можна вирощувати баклажани - буде більше користі
15.08.2025 16:15 Ответить
За тим довгим столом хоч один українець є?
15.08.2025 16:37 Ответить
Поработал. И хватит на сегодня. В спортзал , киношку смотреть … Все равно за Украину не он решает! Минска 3 не будет. Так кажется!
15.08.2025 16:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9waqXkvyEmI&pp=0gcJCa0JAYcqIYzv Третього Мінська не буде: цінні обіцянки Зеленського
15.08.2025 16:26 Ответить
1. А що там з Угодою про корисні копалини з безпековими гарантіями від США?

2. Що там з 30 підписаними, так званими, безпековими угодами Зеленського?

3. Що там з планом стійкості Зеленського?

4. Що там з планом перемоги Зеленського, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків?

5. Що там з формулою миру Зеленського?

6. Що там з другим Самітом миру?

7. Що там з обіцянкою побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року?

8. Що там з обіцянкою створити 3000 ракет до кінця 2025 року?

9. Що там з репараціями з боку РФ?

10. Що там з підтягуванням у Зеленського?

Яких ще планів, формул, обіцянок та заяв вам не вистачає?

.

Тарас Чорновіл

Тарас Березовець
15.08.2025 17:11 Ответить
Портніков сказав шо міжнародне право померло в 2014 р і дипломатам вже можна вирощувати баклажани - буде більше користі
15.08.2025 16:15 Ответить
у 2017 саме завдяки дипломатичним зусиллям керівництва України ми вперше в історії отримали від США ******* американську зброю - джавеліни та стінгери
15.08.2025 16:58 Ответить
Зеленский доручив жити краще. Молодець.
15.08.2025 16:25 Ответить
Сірьозна така діяльність, для неї треба робити відповідний вираз обличчя.
15.08.2025 16:25 Ответить
Українському Массаду нови завдання
15.08.2025 16:26 Ответить
Им некогда они за Порохом бегают
15.08.2025 16:43 Ответить
Згідно з наявними даними, Рустем Умєров не служив в армії.
15.08.2025 16:27 Ответить
МЗС України.
15.08.2025 16:29 Ответить
Що? Схоже утворилася нова команда "масажисток" готова до працевлаштування на дипломатичну службу чи за Аллахвєрдієву сам Алієв попросив?
15.08.2025 16:29 Ответить
15.08.2025 16:31 Ответить
За тим довгим столом хоч один українець є?
15.08.2025 16:37 Ответить
може, ота мала в білому з голими руками?
15.08.2025 16:46 Ответить
І де ж узяти стільки дєрмаків і умєрових, щоб виконати доручення? Тут треба усіх підключати, юзіка і пікала теж
15.08.2025 16:40 Ответить
цікаво, коли їх фоткають вони ворушаться? чи як у давнину: завмерли, зараз вилєтіт птічка?
скільки часу фотосесія?
сибіга там був? чи нахер він там потрібний?
а скільки зе!поц був у берлині? дві години?
чи не був?
ніхто не захотів об зе!гніду обмазуватися?
тільки макрон пообіцяв поцілувати, але потім, як що захоче?
а що там робить зелена дегенератка свириденка? вона незалежний керівник іншої гілки влади!!!
а що там робить зелений утирок коливан? він, взагалі голова законотворчого органу!
15.08.2025 16:45 Ответить
І пішов потік паперу,а реальних справ НУЛЬ
15.08.2025 16:55 Ответить
а опа не планує провести матч-реванш єрмака зі студентами?
поки що 5:0 на користь студентів проти брехливого ідіота...
15.08.2025 16:56 Ответить
А не запізно?
15.08.2025 16:57 Ответить
 
 