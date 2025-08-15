УКР
Зеленський доручив оновити план зовнішньополітичної роботи. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командою Кабміну, Офісу Президента та секретарем РНБО щодо дипломатичної роботи.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави назвав це найбільш пріоритетним напрямом.

"Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу.

Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи", - додав президент.

Читайте: Зеленський зустрінеться із Макроном після саміту Трампа та Путіна на Алясці, - BFMTV

+7
МЗС України.
15.08.2025 16:29 Відповісти
+4
Портніков сказав шо міжнародне право померло в 2014 р і дипломатам вже можна вирощувати баклажани - буде більше користі
15.08.2025 16:15 Відповісти
+3
За тим довгим столом хоч один українець є?
15.08.2025 16:37 Відповісти
Поработал. И хватит на сегодня. В спортзал , киношку смотреть … Все равно за Украину не он решает! Минска 3 не будет. Так кажется!
15.08.2025 16:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9waqXkvyEmI&pp=0gcJCa0JAYcqIYzv Третього Мінська не буде: цінні обіцянки Зеленського
15.08.2025 16:26 Відповісти
1. А що там з Угодою про корисні копалини з безпековими гарантіями від США?

2. Що там з 30 підписаними, так званими, безпековими угодами Зеленського?

3. Що там з планом стійкості Зеленського?

4. Що там з планом перемоги Зеленського, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків?

5. Що там з формулою миру Зеленського?

6. Що там з другим Самітом миру?

7. Що там з обіцянкою побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року?

8. Що там з обіцянкою створити 3000 ракет до кінця 2025 року?

9. Що там з репараціями з боку РФ?

10. Що там з підтягуванням у Зеленського?

Яких ще планів, формул, обіцянок та заяв вам не вистачає?

.

Тарас Чорновіл

Тарас Березовець
15.08.2025 17:11 Відповісти
Портніков сказав шо міжнародне право померло в 2014 р і дипломатам вже можна вирощувати баклажани - буде більше користі
15.08.2025 16:15 Відповісти
у 2017 саме завдяки дипломатичним зусиллям керівництва України ми вперше в історії отримали від США ******* американську зброю - джавеліни та стінгери
15.08.2025 16:58 Відповісти
Зеленский доручив жити краще. Молодець.
15.08.2025 16:25 Відповісти
Сірьозна така діяльність, для неї треба робити відповідний вираз обличчя.
15.08.2025 16:25 Відповісти
Українському Массаду нови завдання
15.08.2025 16:26 Відповісти
Им некогда они за Порохом бегают
15.08.2025 16:43 Відповісти
Згідно з наявними даними, Рустем Умєров не служив в армії.
15.08.2025 16:27 Відповісти
МЗС України.
15.08.2025 16:29 Відповісти
Що? Схоже утворилася нова команда "масажисток" готова до працевлаштування на дипломатичну службу чи за Аллахвєрдієву сам Алієв попросив?
15.08.2025 16:29 Відповісти
15.08.2025 16:31 Відповісти
За тим довгим столом хоч один українець є?
15.08.2025 16:37 Відповісти
може, ота мала в білому з голими руками?
15.08.2025 16:46 Відповісти
І де ж узяти стільки дєрмаків і умєрових, щоб виконати доручення? Тут треба усіх підключати, юзіка і пікала теж
15.08.2025 16:40 Відповісти
цікаво, коли їх фоткають вони ворушаться? чи як у давнину: завмерли, зараз вилєтіт птічка?
скільки часу фотосесія?
сибіга там був? чи нахер він там потрібний?
а скільки зе!поц був у берлині? дві години?
чи не був?
ніхто не захотів об зе!гніду обмазуватися?
тільки макрон пообіцяв поцілувати, але потім, як що захоче?
а що там робить зелена дегенератка свириденка? вона незалежний керівник іншої гілки влади!!!
а що там робить зелений утирок коливан? він, взагалі голова законотворчого органу!
15.08.2025 16:45 Відповісти
І пішов потік паперу,а реальних справ НУЛЬ
15.08.2025 16:55 Відповісти
а опа не планує провести матч-реванш єрмака зі студентами?
поки що 5:0 на користь студентів проти брехливого ідіота...
15.08.2025 16:56 Відповісти
А не запізно?
15.08.2025 16:57 Відповісти
 
 