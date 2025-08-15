Зеленський доручив оновити план зовнішньополітичної роботи. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів нараду з командою Кабміну, Офісу Президента та секретарем РНБО щодо дипломатичної роботи.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави назвав це найбільш пріоритетним напрямом.
"Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу.
Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи", - додав президент.
Топ коментарі
+7 Чайка Київ
показати весь коментар15.08.2025 16:29 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар15.08.2025 16:15 Відповісти Посилання
+3 Oresta Bartka
показати весь коментар15.08.2025 16:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. Що там з 30 підписаними, так званими, безпековими угодами Зеленського?
3. Що там з планом стійкості Зеленського?
4. Що там з планом перемоги Зеленського, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків?
5. Що там з формулою миру Зеленського?
6. Що там з другим Самітом миру?
7. Що там з обіцянкою побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року?
8. Що там з обіцянкою створити 3000 ракет до кінця 2025 року?
9. Що там з репараціями з боку РФ?
10. Що там з підтягуванням у Зеленського?
Яких ще планів, формул, обіцянок та заяв вам не вистачає?
.
Тарас Чорновіл
Тарас Березовець
скільки часу фотосесія?
сибіга там був? чи нахер він там потрібний?
а скільки зе!поц був у берлині? дві години?
чи не був?
ніхто не захотів об зе!гніду обмазуватися?
тільки макрон пообіцяв поцілувати, але потім, як що захоче?
а що там робить зелена дегенератка свириденка? вона незалежний керівник іншої гілки влади!!!
а що там робить зелений утирок коливан? він, взагалі голова законотворчого органу!
поки що 5:0 на користь студентів проти брехливого ідіота...