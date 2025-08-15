Зеленський доручив оновити план зовнішньополітичної роботи. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командою Кабміну, Офісу Президента та секретарем РНБО щодо дипломатичної роботи.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави назвав це найбільш пріоритетним напрямом.

"Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу.

Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи", - додав президент.

