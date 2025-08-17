Подразделения СБС ликвидировали почти 100 оккупантов за сутки. ФОТО
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 751 уникальную цель противника.
Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Поражены, в частности
- 171 единица личного состава, из которых 97 - ликвидировано;
- 20 единиц автомобильной техники и 16 мотоциклов;
- 23 артиллерийские системы, 3 танка и 7 единиц бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 49 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 23 точки вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-17.08) уничтожено/поражено 12211 целей, из которых 2864 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
