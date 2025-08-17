РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10081 посетитель онлайн
Новости Фото Результаты работы подразделений СБС
740 1

Подразделения СБС ликвидировали почти 100 оккупантов за сутки. ФОТО

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 751 уникальную цель противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены, в частности

  • 171 единица личного состава, из которых 97 - ликвидировано;
  • 20 единиц автомобильной техники и 16 мотоциклов;
  • 23 артиллерийские системы, 3 танка и 7 единиц бронетехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артсистемы, танки и бронетехника: Силы беспилотных систем поразили в течение суток 829 целей врага. ИНФОГРАФИКА

"Кроме того, уничтожено 49 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 23 точки вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-17.08) уничтожено/поражено 12211 целей, из которых 2864 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

ликвидация (3968) уничтожение (7679) Силы беспилотных систем (195) война в Украине (5703)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.08.2025 20:15 Ответить
 
 