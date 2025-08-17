УКР
Підрозділи СБС ліквідували майже 100 окупантів за добу.. ФОТО

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 751 унікальну ціль противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено, зокрема

  • 171 одиницю особового складу, з яких 97 – ліквідовано;
  • 20 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
  • 23 артилерійські системи, 3 танки та 7 одиниць бронетехніки.

"Крім того, знищено 49 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–17.08) знищено/уражено 12211 цілей, з яких 2864 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи підрозділів СБС

