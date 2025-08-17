Підрозділи СБС ліквідували майже 100 окупантів за добу.. ФОТО
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 751 унікальну ціль противника.
Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Уражено, зокрема
- 171 одиницю особового складу, з яких 97 – ліквідовано;
- 20 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
- 23 артилерійські системи, 3 танки та 7 одиниць бронетехніки.
"Крім того, знищено 49 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–17.08) знищено/уражено 12211 цілей, з яких 2864 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
