Підрозділи СБС ліквідували майже 100 окупантів за добу.. ФОТО

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 751 унікальну ціль противника.

Уражено, зокрема

171 одиницю особового складу, з яких 97 – ліквідовано;

20 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;

23 артилерійські системи, 3 танки та 7 одиниць бронетехніки.

"Крім того, знищено 49 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–17.08) знищено/уражено 12211 цілей, з яких 2864 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.