РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11562 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
385 0

Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и БПЛА, повреждены дома и предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 августа российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Последствия обстрелов Днепропетровской области

"В течение дня громко было на Никопольщине. Враг атаковал FPV-дронами и артиллерией. Бил по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Загорелись частный дом и грузовик - пожары ликвидировали. Еще один дом и хозяйственная постройка - побиты", - рассказал глава администрации.

По Межевской и Покровской громадах, что на Синельниковщине, российская армия ударила беспилотниками.

Читайте: Армия РФ ударила по Павлограду ракетой и атаковала Никопольщину дронами и артиллерией. ФОТОрепортаж

Повреждено сельскохозяйственное предприятие. Горели автомобиль и лес. Огонь укротили.

Последствия обстрелов Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (29050) Днепропетровская область (4362) Никопольский район (387) Синельниковский район (185) война в Украине (5716)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 