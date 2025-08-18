Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и БПЛА, повреждены дома и предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 августа российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня громко было на Никопольщине. Враг атаковал FPV-дронами и артиллерией. Бил по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Загорелись частный дом и грузовик - пожары ликвидировали. Еще один дом и хозяйственная постройка - побиты", - рассказал глава администрации.

По Межевской и Покровской громадах, что на Синельниковщине, российская армия ударила беспилотниками.

Повреждено сельскохозяйственное предприятие. Горели автомобиль и лес. Огонь укротили.