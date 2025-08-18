УКР
Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та БпЛА, пошкоджені будинки та підприємство. ФОТОрепортаж

18 серпня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

"Протягом дня гучно було на Нікопольщині. Ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Зайнялися приватний будинок та вантажівка – пожежі ліквідували. Ще одна оселя і господарська споруда – побиті", - розповів глава адміністрації.

По Межівській і Покровській громадах, що на Синельниківщині, російська армія поцілила безпілотниками.

Пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Горіли автомобіль та ліс. Вогонь приборкали.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

