США депортировали первых беженцев из Украины. ФОТО
США депортировали первых украинских беженцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу иммиграционного и таможенного контроля США.
"Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их вывоза из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
Мда... Важке життя попереду...
убд від пера не допомагає
перевірено
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК....
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону:
- лише одна галочка в бюлетні.
де, у нас кордон зі сша?
чи, як їх депортували?
і, куди депортували?
і, взагалі, кого і за що депортували?