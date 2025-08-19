РУС
США депортировали первых беженцев из Украины. ФОТО

США депортировали первых украинских беженцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу иммиграционного и таможенного контроля США.

Украинцы, которых депортировали из США

"Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их вывоза из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Также читайте: 200 тыс. украинцев могут стать частью процесса "добровольной депортации" из США, - WP

беженцы (1674) США (27739) украинцы (3897)
19.08.2025 18:45 Ответить
Перший пішов - круто Трамп з українськими біженцями
19.08.2025 18:43 Ответить
трамп допомагає мобілізації ЗСУ
19.08.2025 18:55 Ответить
За кордоном добре. Розповідаєш про свою лиху долю, про злого і підступного ворога, котрий напав на твою країну, а тобі за це гроші дають. Навіть працювати не треба!
19.08.2025 18:43 Ответить
Це не про США
19.08.2025 18:50 Ответить
ТЦК теперь радостно всех встретит.
19.08.2025 18:44 Ответить
Судячи з фото, чуваки вже в учбових центрах.
19.08.2025 18:49 Ответить
Там один чувак. Можливо навіть жіночого роду.

19.08.2025 18:57 Ответить
А якщо придивитися то точно жінка/дівчина...
19.08.2025 19:01 Ответить
Дофіга їх тут за трампа топили. Така от іронія...
19.08.2025 18:45 Ответить
Откуда толькло Украинцам пенделя не дают! С Европы -пенделя! с Сша -пенделя! Зато всяких чурок "милости просим"! Европу наводнили чурбаны и их не выгоняют! А Украинцам -ПЕНДЕЛЯ! НЕСПРАВЕДЛИВО!!
19.08.2025 18:45 Ответить
Тобі б особисто ще б хтось пенделя по сраці, та й по морді дав.
19.08.2025 18:48 Ответить
Та то цап.
19.08.2025 18:50 Ответить
У нього ще все попереду: і пендель, і срака в роботі...
19.08.2025 18:55 Ответить
Чем это Украинец хуже Марроканца или Сирийца или Афганца? или Латиноса? Только ту "публику" никто не выгоняет. А Украинцы "слабое звено" им ПЕНДЕЛЯ!
19.08.2025 18:56 Ответить
19.08.2025 18:45 Ответить
ТЦК вже чекає. А морди тцкуняві чому заблюрили? Адже герої. Ветерани. Інваліди. Чого соромитися?
19.08.2025 18:48 Ответить
ТЦК то ще дрібниці. Уяви, повернуться солдати з війни, і як жити ухилянту? Їм і пільги, і повага, навчання для дітей. А тим хто не лох, хто мав розум не йти воювати- нічого... А тоді ще й мовчати доведеться... Отак десь скажеш що обожнюєш русскій шансон, русскій реп або Shaman-а, а тобі по зубах з ноги прилетить...
Мда... Важке життя попереду...
19.08.2025 18:53 Ответить
ти тіко сильно не бикуй
убд від пера не допомагає
перевірено
19.08.2025 19:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FcxY9FV8ifw&t=3s Вже повернулись
19.08.2025 19:04 Ответить
У вас на грунті обссикання від тецека вже кукуха відчалила.
19.08.2025 18:55 Ответить
Ну,не треба з власнї суб'єктівної думки ідейного ухилянта робити абсолют.
19.08.2025 19:02 Ответить
Може так і корєфана бувшого випруть. Сидить за кордоном, а квартиру в Києві здає. 41 рік.
19.08.2025 18:48 Ответить
Жаба давить?
19.08.2025 18:50 Ответить
Ні. Чекаю його, весь в нетерплячці. Буду бити, довго і натхненно.
19.08.2025 18:54 Ответить
Цікаво,за що?
19.08.2025 19:03 Ответить
Велкам ту Юкрейн, за кого голосували в 2019-му?
19.08.2025 18:48 Ответить
Фото з україно-американського кордону?
19.08.2025 18:48 Ответить
Від гордості за Український Паспорт з Безвізом до потопельників на березі Тиси та відстрілу кріпаків на кордоні...
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК....
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону:

- лише одна галочка в бюлетні.
19.08.2025 18:49 Ответить
Цікаво, в якому напрямку депортували? В Канаду? В Мексику? В рашку? На Кубу?
19.08.2025 18:49 Ответить
не зрозумів!
де, у нас кордон зі сша?
чи, як їх депортували?
і, куди депортували?
і, взагалі, кого і за що депортували?
19.08.2025 18:50 Ответить
Влада три роки працювала над цим питанням і вирішила його з США
19.08.2025 18:52 Ответить
Вели себе, ніби в Україні. Ніби виконання законів не завжди є обов'язковим. І тут - несподіванка.
19.08.2025 18:52 Ответить
А хто зустрічає? Невже територіальний центр комплектації?
19.08.2025 18:53 Ответить
Ну чому невже? Вже! Вже! 😊
19.08.2025 18:56 Ответить
Абдристовича теж депортують?
19.08.2025 18:55 Ответить
Кордон з Польщею, літаком до Франкфурту або ж прямо на американську базу в РП звідти на неньку.
19.08.2025 18:55 Ответить
Добре було ю, якби отого Пашку-дальнобоя отак ТЦК зустріло! ☺️ Еех, фантазії!
19.08.2025 18:58 Ответить
Трамп виконує обіцянку! Ось і перші рекрути із США прибули, яко гаранти. А там ще й крім українців є кого висилати. Як тих же гарантів трампівських фантазій.
19.08.2025 19:01 Ответить
 
 