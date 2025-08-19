10 080 93
США депортували перших біженців з України. ФОТО
США депортували перших українських біженців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу імміграційного та митного контролю США.
"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Олександр Дніпро
показати весь коментар19.08.2025 18:49 Відповісти Посилання
+19 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар19.08.2025 18:43 Відповісти Посилання
+11 Andrew Moon
показати весь коментар19.08.2025 18:45 Відповісти Посилання
більшого ворога расіян ніж хйло путен немає Вони це розуміють і чюдеса ні х я не роБлять
Мда... Важке життя попереду...
убд від пера не допомагає
перевірено
Роби щось з цим...
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК....
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону:
- лише одна галочка в бюлетні.
Як тепер назвати тих хто таке виробив з Україною- твої варіанти
де, у нас кордон зі сша?
чи, як їх депортували?
і, куди депортували?
і, взагалі, кого і за що депортували?
а так ховаються як крисаки по хатах, гроші дають за бронь , великі гроші
читала таке