УКР
10 080 93

США депортували перших біженців з України. ФОТО

США депортували перших українських біженців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу імміграційного та митного контролю США.

Українці яких депортували зі США

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

біженці (1941) США (24085) українці (2572)
Топ коментарі
+23
Від гордості за Український Паспорт з Безвізом до потопельників на березі Тиси та відстрілу кріпаків на кордоні...
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК....
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону:

- лише одна галочка в бюлетні.
19.08.2025 18:49
+19
За кордоном добре. Розповідаєш про свою лиху долю, про злого і підступного ворога, котрий напав на твою країну, а тобі за це гроші дають. Навіть працювати не треба!
19.08.2025 18:43
+11
Дофіга їх тут за трампа топили. Така от іронія...
19.08.2025 18:45
Перший пішов - круто Трамп з українськими біженцями
19.08.2025 18:43
трамп допомагає мобілізації ЗСУ
19.08.2025 18:55
а що тобі не так? ти проти того, щоб чоловіків повертали?
19.08.2025 19:45
19.08.2025 18:43
Це не про США
19.08.2025 18:50
Завжди було і буде: ті, що по нещастю і ті, що користаються моментом в меркантильних цілях. Я наприклад, з прифронтової зони, по здоровʼю частенько треба по лікарях ходити, то прийшлось виїхати. А чула є такі, що в західній Україні здали хати за нехиле бабло, а за кордоном живуть на соцдопомогу. І що зробиш? Обстрілюють то всю країну.
19.08.2025 19:39
ТЦК теперь радостно всех встретит.
19.08.2025 18:44
Судячи з фото, чуваки вже в учбових центрах.
19.08.2025 18:49
Там один чувак. Можливо навіть жіночого роду.

19.08.2025 18:57
А якщо придивитися то точно жінка/дівчина...
19.08.2025 19:01
А ті хто ту людину під руки тримають то хто прикордонники тцк чи сбу, якщо що просто цікаво в них фізпідготовку взагалі нормативи нездають а тоді зрозуміло чому у правоохоронних органах стільки інвалідів.
19.08.2025 19:30
19.08.2025 18:45
Откуда толькло Украинцам пенделя не дают! С Европы -пенделя! с Сша -пенделя! Зато всяких чурок "милости просим"! Европу наводнили чурбаны и их не выгоняют! А Украинцам -ПЕНДЕЛЯ! НЕСПРАВЕДЛИВО!!
19.08.2025 18:45
Тобі б особисто ще б хтось пенделя по сраці, та й по морді дав.
19.08.2025 18:48
Та то цап.
19.08.2025 18:50
У нього ще все попереду: і пендель, і срака в роботі...
19.08.2025 18:55
Чем это Украинец хуже Марроканца или Сирийца или Афганца? или Латиноса? Только ту "публику" никто не выгоняет. А Украинцы "слабое звено" им ПЕНДЕЛЯ!
19.08.2025 18:56
а чим таджики і пр турк мени кращі росіян що хйло їх вже поклав мілльон а таджиків завіз 50 мілльонів самі каци це пишуть
більшого ворога расіян ніж хйло путен немає Вони це розуміють і чюдеса ні х я не роБлять
19.08.2025 19:19
19.08.2025 18:45
ТЦК вже чекає. А морди тцкуняві чому заблюрили? Адже герої. Ветерани. Інваліди. Чого соромитися?
19.08.2025 18:48
ТЦК то ще дрібниці. Уяви, повернуться солдати з війни, і як жити ухилянту? Їм і пільги, і повага, навчання для дітей. А тим хто не лох, хто мав розум не йти воювати- нічого... А тоді ще й мовчати доведеться... Отак десь скажеш що обожнюєш русскій шансон, русскій реп або Shaman-а, а тобі по зубах з ноги прилетить...
Мда... Важке життя попереду...
19.08.2025 18:53
ти тіко сильно не бикуй
убд від пера не допомагає
перевірено
19.08.2025 19:01
Подивлюся я на твоє перо проти РПГ, любитель русскава шансона.
19.08.2025 19:23
https://www.youtube.com/watch?v=FcxY9FV8ifw&t=3s Вже повернулись
19.08.2025 19:04
Серйозно? Ні, пільги є, навчання теж, а от відносно поваги - щось не чув. Що населення, що влада - як до ворогів. Буде й "ми вас туди не посилали". А відносно того, як жити ухилянту? Так то залежить від кількості "ходок", якщо раз чи два - лох чи як там у блатних, точно не знаю. А якщо чотири, та ще з реготом, та під регіт дебілів у залі, так і нічого, жити можна. Хіба що іноді Черчиллєм обізвуть, так то вже можна й перетерпіти. А бува, що портрет вишиють, теж не смертельно. Так що, залежить, як ухилянт прилаштується.
19.08.2025 19:31
У вас на грунті обссикання від тецека вже кукуха відчалила.
19.08.2025 18:55
Ну,не треба з власнї суб'єктівної думки ідейного ухилянта робити абсолют.
19.08.2025 19:02
Так у тебе тут вся творчість про тецека. Підозрюю що ти навіть борщ їси а в тарілці тецека плаває.
Роби щось з цим...
19.08.2025 19:07
Маю думку що те кляте ТЦК і труси тобі загівнюкує...
19.08.2025 19:25
Це прикордонники, дурню, подивись на шеврон. Ухилянтам скрізь ТЦК ввижаються.
19.08.2025 19:11
Цікаво,за що?
19.08.2025 19:03
В мене сусід, зараз дома після лікування (поранення). Так каже, зустріну якогось ухилянта з тцк, яйця повідриваю. Так шо це ти, тцкун, чекай. "Будуть бити, довго і натхненно."
19.08.2025 19:06
Ну, розумію його. Він би краще вдома біля сім'ї війну просидів, але його примусили ту сім'ю захищати...
19.08.2025 19:26
корєфана бити...мдаа ...та ти збоченець
19.08.2025 19:06
через таких дегенератів ніхто ніколи назад не повернеться по добрій волі. будуть вадими і далі тут влаштовувати містечкові війнушки.
19.08.2025 19:17
Та й на фіг вони тут всралися. Здриснув за кордон виключно лохторат Зеленського та ПР.
19.08.2025 19:27
ви паспорти чи бюлетні голосувальні перевіряли? здриснули і ті, хто не хоче помирати через наслідки голосування зелених дібілів
19.08.2025 19:31
Фіг там. Здриснув за кордон виключно лохторат Зеленського та ПР.
19.08.2025 19:35
Велкам ту Юкрейн, за кого голосували в 2019-му?
19.08.2025 18:48
Фото з україно-американського кордону?
19.08.2025 18:48
19.08.2025 18:49
Судячи з усього при тому підарасові українцям краще жилось і безпечніше.
Як тепер назвати тих хто таке виробив з Україною- твої варіанти
19.08.2025 19:32
Епічно!!! насправді для баранів 73 відсоткитак і є
19.08.2025 19:32
Справедливости ради стоит отметить, что довольно значительная часть электората, решила в аристократов сыграть - типа я в сортах известно чего не разбираюсь и на выборы не пойду. Для подвида таких аристократов характерны тезисы -они оба плохие, выбирать не из кого и т.д. К сожалению, к 2019 указанная значительная часть электората ментально имела второе гражданство - Страны Розовых Пони и голосовать за кого-то менее достойного, чем Иисус Христос категорически не желала
19.08.2025 19:33
Цікаво, в якому напрямку депортували? В Канаду? В Мексику? В рашку? На Кубу?
19.08.2025 18:49
не зрозумів!
де, у нас кордон зі сша?
чи, як їх депортували?
і, куди депортували?
і, взагалі, кого і за що депортували?
19.08.2025 18:50
Депортировали каждого на отдельном Ф-35. Все Ф-35 остались в Украине... на всякий случай, чтобы два раза не лететь.
19.08.2025 19:07
Влада три роки працювала над цим питанням і вирішила його з США
19.08.2025 18:52
Вели себе, ніби в Україні. Ніби виконання законів не завжди є обов'язковим. І тут - несподіванка.
19.08.2025 18:52
А хто зустрічає? Невже територіальний центр комплектації?
19.08.2025 18:53
Ну чому невже? Вже! Вже! 😊
19.08.2025 18:56
Абдристовича теж депортують?
19.08.2025 18:55
Кордон з Польщею, літаком до Франкфурту або ж прямо на американську базу в РП звідти на неньку.
19.08.2025 18:55
Добре було ю, якби отого Пашку-дальнобоя отак ТЦК зустріло! ☺️ Еех, фантазії!
19.08.2025 18:58
А хто це? Він за кацапів співає?
19.08.2025 19:17
Трамп виконує обіцянку! Ось і перші рекрути із США прибули, яко гаранти. А там ще й крім українців є кого висилати. Як тих же гарантів трампівських фантазій.
19.08.2025 19:01
Вы хоть заглавие читали? Депортировали! Значит, наши сограждани нарушили закон в стране прибывания! Что не так , сострадальцы?!
19.08.2025 19:06
Звісно порушили. Вони порушили законодавство навіть не однієї країни. В нас таких порушників мільйони. Що вас дивує? І це тільки ті кого вже зловили. І зловлять ще і депортують. І тут будуть зустрічати. В чому проблема. Ха ха ха.
19.08.2025 19:21
А Трампон говорил что военных из США не будет... Опять соврал...
19.08.2025 19:08
А що там де вереск про права, свободи, конвенції, меморандуми. Зловили в кайданки і вивезли. Де ролики з кривавими америкосівськими бусіками. Все тихо, благородно, чинно по старому. Ха ха ха.
19.08.2025 19:11
Бичків, що здатні служити можна і треба депортувати! Європа повинна теж підключитись до таких депортацій!
19.08.2025 19:16
у людини одне життя. і вона вирішила будь-якою ціною і ризиком спасти свою шкуру. Людина вважає, що пі**раси замість армії мови і віри 73 відсотки обрали шашлики, квартал і розміенований чонгар. І людина звалила звідси. І на ваше собаче "мнєніє" вона болт клала. Воїни воюють, відстоюють державу. Боягузи і ті хто надто цінують своє життя - тікають. А підор*аси, яким завидно , що хтось втік, а вони - ні - такі ж самі ухилянти. Просто ховаються не за кордоном, - а у мамки за діваном. І варнякають "бичків треба повертати воювати!".
19.08.2025 19:25
Так здриснули саме ті хто обрав шашлики. Лохторат Зеленського.
19.08.2025 19:28
так здриснули і ті, хто не збирається втрачати життя через ідіотів, що вибрали зеленського
19.08.2025 19:29
Фіг там. Кого знаю зі здриснувших, чи тих, хто від мобілізації ховається- всі за Зеленського голосували.
19.08.2025 19:32
ну значить ви не усіх знаєте))). Політичні погляди не завжди 100% корелюють з бажанням жити і страхом воювати)
19.08.2025 19:33
якщо взяти 73 % з яких хоча би половина рвалась на фронт, то проблем з мобілізацією взагалі би не було
а так ховаються як крисаки по хатах, гроші дають за бронь , великі гроші
19.08.2025 19:36
як ви юявляєте половину від 73 процента? половина - це жінки. З усієї поваги, їх взагалі меншість на фронті. Тож людям, які не підлягають мобілізації - взагалі б рота закрити стосовно тих, хто підлягає. З решти половини - ще половина стариків і людей до 25ти. Ви дитину 18 років точно не загоните. Тож з тої четвертини, що лишилася - ще є різні категорії багатодітних і обмежених фізично за станом здоров"я. Отже ваша "половина" - це просто тупий галімий пі*здьож.
19.08.2025 19:40
Я на фронті жодного зебіла не зустрічав. Свобода, порохоботи, навіть БЮТ... Отже, де в 25% взялося в 100 разів більше чоловіків, ніж в 73%?
19.08.2025 19:43
та мільйонів 7 точно би назбиралось чоловіків
19.08.2025 19:54
Яка ти людина? Дрищ обіссяний шось воняє, видумуючи виправдання своїй ссикливості! Сховайся і не воняй! Он трамп вже депортує таких, як ти дрищів. Скоро і Європа пожене втікачів здатних служити під сраку, і правильно зроблять! Так що ховайся до мамки під спідницю, чи відріж собі червяка
19.08.2025 19:43
В Європі ще працюють закони.
19.08.2025 19:43
Багато їх прибуло в США по програмі Байдена з різних країн і із Польщі в тому числі. Депортувати їх можуть тільки в ту країну звідкіля вони прибули в штати.
19.08.2025 19:16
Там в повідомлені на твітері написано aliens що означає що вони незаконно на території США . Якби біженців депортували то писали б refugee. Але цього не буде - біженці знаходяться законно на території США і Трамп недавно запевнив що вони будуть мати право бути в США до кінця війни.
19.08.2025 19:57
ЗСУ не вистачає воїнів
19.08.2025 19:20
Хто там мені не вірив що ***** захопивши Україну поверне всіх бєглецов назад в концтабір? ***** потрібні раби а також рекрути
19.08.2025 19:29
поки ***** даже бамбас захватить не может за 3.5 года!,куда там Украину)
19.08.2025 19:36
Везіть ухилянтів відразу до ТЦК на ВЛК . Як добре, що вони повертаются.
19.08.2025 19:34
"ТРАМБОН" виконує замовлення куйла,котрий купив його давно
19.08.2025 19:34
де зустрічати Потапа та Влада Яму?)))))))))))))))
19.08.2025 19:38
потап ніби в міністерстві культури чи освіти прилаштувався
читала таке
19.08.2025 19:55
Всі молоді, здорові. Шиї як у биків і кнурів. Саме час під Покровськ, виловлювати ДРГ противника.
19.08.2025 19:42
Для развітія Омєрікі хахлов нада срочна замєніть на кацапав, патаму што нєкаму будіт ва врємя "Ч" штурмавать капітолій, прєдварітєльна деморалізовав ахрану атборним руССкім матам, с угрозой пєдофілії і гомосятіни.Фсьо чіста па-руССкі.
19.08.2025 19:44
Брехня, там написано aliens а не refugee. Цензор ви ж не брехлива помийка, не опускайтесь нижче плінтуса з такою брехнею.
19.08.2025 19:54
 
 