США депортували перших біженців з України. ФОТО

США депортували перших українських біженців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу імміграційного та митного контролю США.

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

