РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10010 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
648 2

Удар РФ по Харькову 18 августа: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы в 5-этажке, которая попала под российский удар 18 августа.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие террористической атаки погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 24 жителя ранены, из них 6 детей. Двух людей удалось спасти.

Сообщается, что на месте вражеского обстрела работали 140 спасателей, пиротехники, кинологи, психологи и 39 единиц техники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского, Закарпатского гарнизонов ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" по Харькову: 7 погибших, среди них - двое детей. Еще 24 пострадали, в том числе 6 детей (обновлено)

Всего от завалов расчищено более 1500 кв.м внутренних помещений дома, вывезено около 500 м куб. строительного мусора и металлических конструкций.

Напомним, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "Шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе.

Удар РФ по Харькову 18 августа
Удар РФ по Харькову 18 августа
Удар РФ по Харькову 18 августа
Удар РФ по Харькову 18 августа
Удар РФ по Харькову 18 августа
Удар РФ по Харькову 18 августа
Удар РФ по Харькову 18 августа
Удар РФ по Харькову 18 августа

Автор: 

обстрел (29065) Харьков (7728) ГСЧС (5104) Харьковская область (1468) Харьковский район (517)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де наші удари у відповідь по містах ворога?
показать весь комментарий
19.08.2025 19:21 Ответить
де удари у відповідь фламінгами? чи то для хвоток зелупи?
показать весь комментарий
19.08.2025 20:30 Ответить
 
 