Удар РФ по Харькову 18 августа: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы в 5-этажке, которая попала под российский удар 18 августа.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие террористической атаки погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 24 жителя ранены, из них 6 детей. Двух людей удалось спасти.

Сообщается, что на месте вражеского обстрела работали 140 спасателей, пиротехники, кинологи, психологи и 39 единиц техники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского, Закарпатского гарнизонов ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" по Харькову: 7 погибших, среди них - двое детей. Еще 24 пострадали, в том числе 6 детей (обновлено)

Всего от завалов расчищено более 1500 кв.м внутренних помещений дома, вывезено около 500 м куб. строительного мусора и металлических конструкций.

Напомним, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "Шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе.















