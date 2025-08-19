УКР
Атака безпілотників на Харків
Удар РФ по Харкову 18 серпня: Аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи у 5-поверхівці, яка потрапила під російський удар 18 серпня.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок терористичної атаки загнули 7 людей, серед них 2 дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них 6 дітей. Двох людей вдалося врятувати.

Повідомляється, що на місці ворожого обстрілу працювали 140 рятувальників, піротехніки, кінологи, психологи та 39 одиниць техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" по Харкову: 7 загиблих, серед них - двоє дітей. Ще 24 постраждали, зокрема 6 дітей (оновлено)

Загалом від завалів розчищено понад 1500 кв.м внутрішніх приміщень будинку, вивезено близько 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій.

Нагадаємо, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі.

Удар РФ по Харкову 18 серпня
обстріл (30389) Харків (5853) ДСНС (5245) Харківська область (1486) Харківський район (524)
Де наші удари у відповідь по містах ворога?
19.08.2025 19:21 Відповісти
де удари у відповідь фламінгами? чи то для хвоток зелупи?
19.08.2025 20:30 Відповісти
 
 