Удар РФ по Харкову 18 серпня: Аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи у 5-поверхівці, яка потрапила під російський удар 18 серпня.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок терористичної атаки загнули 7 людей, серед них 2 дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них 6 дітей. Двох людей вдалося врятувати.

Повідомляється, що на місці ворожого обстрілу працювали 140 рятувальників, піротехніки, кінологи, психологи та 39 одиниць техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС.

Загалом від завалів розчищено понад 1500 кв.м внутрішніх приміщень будинку, вивезено близько 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій.

Нагадаємо, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі.















