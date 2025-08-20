РУС
Два человека погибли в результате удара вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю на Харьковщине. ФОТО

Сегодня, 20 августа, вблизи села Петровка в Харьковской области из-за вражеского удара FPV-дроном погибли двое гражданских.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 08:30 военные РФ ударили ударным беспилотником по гражданскому автомобилю ЗАЗ-1103 Славута. Происшествие произошло на автодороге вблизи села Петровка Золочевской территориальной громады.

Сообщается, что в результате атаки погибли 70-летний водитель и его 71-летняя сожительница.

Российские обстрелы в Харьковской области

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.

