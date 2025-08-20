Два человека погибли в результате удара вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю на Харьковщине. ФОТО
Сегодня, 20 августа, вблизи села Петровка в Харьковской области из-за вражеского удара FPV-дроном погибли двое гражданских.
Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в 08:30 военные РФ ударили ударным беспилотником по гражданскому автомобилю ЗАЗ-1103 Славута. Происшествие произошло на автодороге вблизи села Петровка Золочевской территориальной громады.
Сообщается, что в результате атаки погибли 70-летний водитель и его 71-летняя сожительница.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.
