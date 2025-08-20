Дві людини загинули внаслідок удару ворожого FPV-дрона по цивільному авто на Харківщині. ФОТО

Сьогодні, 20 серпня, поблизу села Петрівка в Харківській області через ворожий удар FPV-дроном загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Як зазначається, о 08:30 військові РФ вдарили ударним безпілотником по цивільному автомобілю ЗАЗ-1103 Славута. Подія сталася на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади.

Повідомляється, що внаслідок атаки загинули 70-річний водій та його 71-річна співмешканка.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.






