Подразделения СБС ликвидировали 95 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 782 уникальные цели противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены в частности

160 единиц личного состава, из которых 95 - ликвидировано;

31 единица автомобильной техники и 32 мотоцикла;

17 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единица бронетехники.

"Кроме того, уничтожено 59 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-20.08) уничтожено/поражено 14446 целей, из которых 3342 - личный состав противника", - говорится в сообщении.