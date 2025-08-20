РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10420 посетителей онлайн
Новости Фото Результаты работы подразделений СБС
185 2

Подразделения СБС ликвидировали 95 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 782 уникальные цели противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены в частности

  • 160 единиц личного состава, из которых 95 - ликвидировано;
  • 31 единица автомобильной техники и 32 мотоцикла;
  • 17 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единица бронетехники.

Читайте: Подразделения СБС поразили 760 целей противника в течение суток. ИНФОГРАФИКА

"Кроме того, уничтожено 59 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-20.08) уничтожено/поражено 14446 целей, из которых 3342 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

ликвидация (3974) уничтожение (7703) Силы беспилотных систем (200) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли я використовую мейнстримні ЗМІ-слова "токсична людина", "кластер", "унікальна ціль", "масштабувати" абщо, мене теж аж плющить від неземної насолоди!
показать весь комментарий
20.08.2025 19:50 Ответить
Обов'язково треба згадати про успішні кейси і подякувати стекхолдерам. 😁
Тоді ваще...
показать весь комментарий
20.08.2025 19:57 Ответить
 
 