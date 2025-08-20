Подразделения СБС ликвидировали 95 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 782 уникальные цели противника.
Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Поражены в частности
- 160 единиц личного состава, из которых 95 - ликвидировано;
- 31 единица автомобильной техники и 32 мотоцикла;
- 17 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единица бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 59 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-20.08) уничтожено/поражено 14446 целей, из которых 3342 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
