УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10238 відвідувачів онлайн
Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
180 2

Підрозділи СБС ліквідували 95 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 782 унікальні цілі противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено зокрема

  • 160 одиниць особового складу, з яких 95 – ліквідовано;
  • 31 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;
  • 17 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Читайте: Підрозділи СБС уразили 760 цілей противника протягом доби. ІНФОГРАФІКА

"Крім того, знищено 59 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–20.08) знищено/уражено 14446 цілей, з яких 3342 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи підрозділів СБС

Автор: 

ліквідація (4363) знищення (8017) Сили безпілотних систем (202) війна в Україні (5783)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли я використовую мейнстримні ЗМІ-слова "токсична людина", "кластер", "унікальна ціль", "масштабувати" абщо, мене теж аж плющить від неземної насолоди!
показати весь коментар
20.08.2025 19:50 Відповісти
Обов'язково треба згадати про успішні кейси і подякувати стекхолдерам. 😁
Тоді ваще...
показати весь коментар
20.08.2025 19:57 Відповісти
 
 