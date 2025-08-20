Підрозділи СБС ліквідували 95 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 782 унікальні цілі противника.
Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Уражено зокрема
- 160 одиниць особового складу, з яких 95 – ліквідовано;
- 31 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;
- 17 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.
"Крім того, знищено 59 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–20.08) знищено/уражено 14446 цілей, з яких 3342 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
