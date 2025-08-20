Підрозділи СБС ліквідували 95 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 782 унікальні цілі противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено зокрема

160 одиниць особового складу, з яких 95 – ліквідовано;

31 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;

17 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Читайте: Підрозділи СБС уразили 760 цілей противника протягом доби. ІНФОГРАФІКА

"Крім того, знищено 59 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–20.08) знищено/уражено 14446 цілей, з яких 3342 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.