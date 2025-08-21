Подразделения СБС поражали 18 артсистем врага в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Силы беспилотных систем поразили 810 уникальных целей противника.
Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Поражены, в частности
- 151 единица личного состава, из которых 91 - ликвидирована;
- 21 единица автомобильной техники и 24 мотоцикла;
- 18 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единица бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 103 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-21.08) уничтожено/поражено 15256 целей, из которых 3493 - личный состав противника", - говорится в сообщении
