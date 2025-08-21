УКР
Підрозділи СБС вразили 18 артсистем ворога протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сили безпілотних систем уразили 810 унікальних цілей противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено, зокрема

  • 151 одиницю особового складу, з яких 91 – ліквідовано;
  • 21 одиницю автомобільної техніки та 24 мотоцикли;
  • 18 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Результати роботи СБС

"Крім того, знищено 103 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–21.08) знищено/уражено 15256 цілей, з яких 3493 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні

