Підрозділи СБС вразили 18 артсистем ворога протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сили безпілотних систем уразили 810 унікальних цілей противника.
Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Уражено, зокрема
- 151 одиницю особового складу, з яких 91 – ліквідовано;
- 21 одиницю автомобільної техніки та 24 мотоцикли;
- 18 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.
"Крім того, знищено 103 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–21.08) знищено/уражено 15256 цілей, з яких 3493 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні
