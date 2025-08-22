РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11591 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
215 0

Сутки на Донетчине: 2 450 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под огнем находились 10 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Лиман, Николаевка, поселки Дробышево, Алексеево-Дружковка, Яровая, села Боковое, Золотой Колодезь, Михайловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Покровский район

В Золотом Колодезе Покровского района вследствие попадания FPV-дрона травмирован гражданский, поврежден частный дом.

Краматорский район

На Константиновку россияне сбросили 11 авиабомб "КАБ-250" - есть раненый, повреждены 9 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, 2 админздания, дворец культуры, торговый центр, 30 торговых павильонов, три хозяйственные постройки.

В Дружковке ударом БпЛА "Гербера" поврежден частный дом. В Алексеево-Дружковке FPV-дрон попал по частному дому.

Четыре дрона атаковали Лиман - повредили 2 частных дома, 2 хозяйственных постройки. В Яровой вражеский FPV-дрон повредил частный дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

В Николаевке дрон попал по частному двору, повредил хозяйственную постройку и авто. В Михайловке Александровской ТГ повреждено гражданское авто.

Кроме того, сегодня под утро Россия обстреляла Константиновку - поврежден многоквартирный дом. Под удар также попала Новоселовка Лиманской ТГ, где поврежден частный дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: трое погибших, шестеро раненых, разрушениям подверглись 92 гражданских объекта. ФОТО

Обстрелы Донецкой области 21 августа
Обстрелы Донецкой области 21 августа
Обстрелы Донецкой области 21 августа
Обстрелы Донецкой области 21 августа
Обстрелы Донецкой области 21 августа
Обстрелы Донецкой области 21 августа
Обстрелы Донецкой области 21 августа
Обстрелы Донецкой области 21 августа
Обстрелы Донецкой области 21 августа
Обстрелы Донецкой области 21 августа

Автор: 

обстрел (29119) Донецкая область (10560) Краматорский район (598) Покровский район (915) Дружковка (46) Константиновка (1894) Николаевка (11) Яровая (7) Михайловка (1) Золотой Колодезь (12) Алексеево-Дружковка (7) Лиман (96)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 