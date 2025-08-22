Сутки на Донетчине: 2 450 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под огнем находились 10 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Лиман, Николаевка, поселки Дробышево, Алексеево-Дружковка, Яровая, села Боковое, Золотой Колодезь, Михайловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Покровский район

В Золотом Колодезе Покровского района вследствие попадания FPV-дрона травмирован гражданский, поврежден частный дом.

Краматорский район

На Константиновку россияне сбросили 11 авиабомб "КАБ-250" - есть раненый, повреждены 9 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, 2 админздания, дворец культуры, торговый центр, 30 торговых павильонов, три хозяйственные постройки.

В Дружковке ударом БпЛА "Гербера" поврежден частный дом. В Алексеево-Дружковке FPV-дрон попал по частному дому.

Четыре дрона атаковали Лиман - повредили 2 частных дома, 2 хозяйственных постройки. В Яровой вражеский FPV-дрон повредил частный дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

В Николаевке дрон попал по частному двору, повредил хозяйственную постройку и авто. В Михайловке Александровской ТГ повреждено гражданское авто.

Кроме того, сегодня под утро Россия обстреляла Константиновку - поврежден многоквартирный дом. Под удар также попала Новоселовка Лиманской ТГ, где поврежден частный дом.

