Доба на Донеччині: 2 450 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Дві людини дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, селища Дробишеве, Олексієво-Дружківка, Ярова, села Бокове, Золотий Колодязь, Михайлівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донеччини.
Покровський район
У Золотому Колодязі Покровського району внаслідок влучання FPV-дрона травмовано цивільну особу, пошкоджено приватну оселю.
Краматорський район
На Костянтинівку росіяни скинули 11 авіабомб "КАБ-250" - є поранений, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, палац культури, торговий центр, 30 торговельних павільйонів, три господарських споруди.
У Дружківці ударом БпЛА "Гербера" пошкоджено приватний будинок. В Олексієво-Дружківці FPV-дрон поцілив по приватному будинку.
Чотири дрони атакували Лиман – пошкодили 2 приватних будинки, 2 господарських споруди. У Яровій ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок, господарську споруду та автомобіль.
У Миколаївці дрон влучив по приватному подвір’ю, пошкодив господарську споруду та авто. У Михайлівці Олександрівської ТГ пошкоджено цивільне авто.
Крім того, сьогодні під ранок Росія обстріляла Костянтинівку – пошкоджено багатоквартирний будинок. Під удар також потрапила Новоселівка Лиманської ТГ, де пошкоджено приватну оселю.
