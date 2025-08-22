УКР
Доба на Донеччині: 2 450 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Дві людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, селища Дробишеве, Олексієво-Дружківка, Ярова, села Бокове, Золотий Колодязь, Михайлівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донеччини.

Покровський район

У Золотому Колодязі Покровського району внаслідок влучання FPV-дрона травмовано цивільну особу, пошкоджено приватну оселю.

Краматорський район

На Костянтинівку росіяни скинули 11 авіабомб "КАБ-250" - є поранений, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, палац культури, торговий центр, 30 торговельних павільйонів, три господарських споруди.

У Дружківці ударом БпЛА "Гербера" пошкоджено приватний будинок. В Олексієво-Дружківці FPV-дрон поцілив по приватному будинку.

Чотири дрони атакували Лиман – пошкодили 2 приватних будинки, 2 господарських споруди. У Яровій ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок, господарську споруду та автомобіль.

У Миколаївці дрон влучив по приватному подвір’ю, пошкодив господарську споруду та авто. У Михайлівці Олександрівської ТГ пошкоджено цивільне авто.

Крім того, сьогодні під ранок Росія обстріляла Костянтинівку – пошкоджено багатоквартирний будинок. Під удар також потрапила Новоселівка Лиманської ТГ, де пошкоджено приватну оселю.

Обстріли Донеччини 21 серпня
