Военно-Морские силы уничтожили пункт базирования редких БПЛА "Форпост" в оккупированном Крыму. ФОТО
Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования БПЛА "Форпост" (Mohajer-6) на аэродроме "Херсонес" временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
По результатам удара, было поражено до трех БПЛА Mohajer-6 и два БПЛА "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий22.08.2025 12:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль