Военно-Морские силы уничтожили пункт базирования редких БПЛА "Форпост" в оккупированном Крыму. ФОТО

Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования БПЛА "Форпост" (Mohajer-6) на аэродроме "Херсонес" временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По результатам удара, было поражено до трех БПЛА Mohajer-6 и два БПЛА "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

