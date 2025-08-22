УКР
Знищення ворожої техніки в Криму
2 165 2

Військово-Морські сили знищили пункт базування рідкісних БПЛА "Форпост" в окупованому Криму. ФОТО

Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БПЛА "Форпост" (Mohajer-6) на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За результатами удару було уражено до трьох БПЛА Mohajer-6 та два БПЛА "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

вмс

Читайте: Логістику РФ в окупованому Криму порушено: ССО провели операцію біля станції "Джанкой". ФОТО

армія рф (18514) ВМС (1426) Крим (14222) дрони (5323)
Пішов «форпост» з свого поста!! ДОКОЛЄ, йому там бути??
22.08.2025 12:27 Відповісти
Теперь Форпост можно переименовать в Отсос..
22.08.2025 13:16 Відповісти
 
 