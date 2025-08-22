Військово-Морські сили знищили пункт базування рідкісних БПЛА "Форпост" в окупованому Криму. ФОТО

Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БПЛА "Форпост" (Mohajer-6) на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За результатами удару було уражено до трьох БПЛА Mohajer-6 та два БПЛА "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

