Військово-Морські сили знищили пункт базування рідкісних БПЛА "Форпост" в окупованому Криму. ФОТО
Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БПЛА "Форпост" (Mohajer-6) на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
За результатами удару було уражено до трьох БПЛА Mohajer-6 та два БПЛА "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.
